Menem: “todo lo que vendrá en términos económicos será muy bueno”

De visita en Jujuy, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación y dirigente de la Libertad Avanza, Martín Menem, defendió los logros del presidente Javier Milei y vaticinó que “todo lo que vendrá en términos económicos será muy bueno”.

Acompañado por los legisladores Ezequiel Atauche y Manuel Quintar, Menem concedió una conferencia de prensa en el Hotel Ohasis, en la que habló de los avances de las políticas económicas nacionales, de la situación de las provincias y de las dificultades que enfrenta el oficialismo en el Congreso para sancionar las reformas que necesita el país.

El riojano comenzó recordando la situación con la que se encontró Milei al asumir el 10 de diciembre de 2023, con indicadores similares a los del “Rodrigazo”, la hiperinflación de Alfonsín y la crisis del 2001. Destacando el coraje del presidente y de su equipo económico, dijo que se logró estabilizar la economía “y lo que estamos haciendo para recuperar la actividad es dar certezas a la economía; no hay país del mundo –aseguró- que progrese con inflación y entonces la primera batalla es que no haya inflación”. Menem describió en este sentido que “cuando no hay inflación fluye el crédito, que será el principal motor de la vuelta al crecimiento”.

Todos los indicadores económicos –agregó- muestran que el país está en niveles similares a los registrados el año pasado “sin haber avanzado sobre la actividad privada, sin haber confiscado ahorros, sin controles de precios y sin pisar más el dólar. Todo lo que vendrá en términos económicos será muy bueno y esto se está notando a lo largo y a lo ancho del país”, resaltó.

En otro momento, Menem defendió la libertad de trabajo de las empresas para que “no sean sometidas a ninguna forma de extorsión” y puso de relieve que “ellas son las que generan trabajo, riqueza, pagan impuestos y son las que al final sostienen la estructura del Estado”.

Consultado sobre la mala situación de las provincias, expresó que estas jurisdicciones reciben “una enorme cantidad de dinero en concepto de coparticipación federal” y consideró que el problema central es la reasignación de recursos y apuntar a las prioridades. “El dinero sobra en las provincias, nadie puede hablar de ajuste. La política se ha encargado de mal asignar los recursos durante muchísimo tiempo”, describió Menem para añadir que “los sueldos son bajos por un tema de la administración propia de cada provincia”.

“Las provincias tienen suficientes recursos para pagar mejor y priorizar las funciones esenciales del Estado como educación, salud y seguridad”, señaló para poner de relieve que “no hay peor ajuste que la inflación”.

Explicó en ese orden que “estamos sincerando una situación en la que nos tenían atrapados desde hace mucho tiempo”, advirtiendo que “era mucho peor el año pasado cuando el gobierno anterior decidió acelerar el auto contra la pared” con emisiones monetarias sin respaldo para usar dinero en la campaña electoral sin medir consecuencias.

Amplió esta afirmación resaltando que la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar cubren ahora casi el 100 por ciento de la canasta básica, mientras que en la gestión de Alberto Fernández no llegaba a cubrir el 50 por ciento.

En el plano político, invitó a todos los argentinos a afiliarse a la Libertad Avanza: “nuestra intención –destacó- es llenar el Senado y la Cámara de Diputados de personas que apoyen los proyectos del presidente Milei. Fue un año muy difícil; hemos pasado por situaciones dramáticas cuando un sector de la política se nos venía encima y no quería que pudiéramos avanzar con las grandes reformas que necesita Argentina”, reseñó Martín Menem para recordar las vicisitudes por las que atravesó el accidentado tratamiento de la Ley Bases, contando con los 39 diputados y 6 senadores que tiene el oficialismo en el Congreso.

Durante la conferencia, el senador Atauche respondió a una consulta sobre la implementación de la Boleta Única de papel, a la que consideró beneficiosa frente al “arcaico” sistema electoral que “beneficia a las fuerzas históricas y no a la libre elección del ciudadano”.

Ante una consulta de El Libertario referida a las relaciones del Gobierno del presidente Milei con Jujuy, el dirigente nacional aseguró que “queremos que les vaya bien a todas las provincias”.

Tras recordar que la Libertad Avanza llegó al poder sin tener un solo gobernador de su mismo signo político, Menem dijo que el Gobierno nacional “ha tratado de tener una buena relación” con todos los gobernadores, con algunos de los cuales –admitió- las relaciones son más cercanas.

“El Gobierno no se preocupa por construir poder sino porque le vaya bien al país”, definió Menem.

En tanto, el diputado nacional Manuel Quintar afirmó que las relaciones de los legisladores de la Libertad Avanza con el gobernador Carlos Sadir son “estrictamente institucionales”.

“Hoy estamos conformando una fuerza política propia; más adelante llegará el momento de hacer alianzas o no; todavía es muy prematuro”, aseveró, dando una vuelta de rosca, Quintar.