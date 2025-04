Sadir: «Como gobierno acompañamos a los veteranos de guerra y a las familias de los caídos en Malvinas»

El gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, participó de la Vigilia por Malvinas que se realizó en el cine Select de San Salvador de Jujuy, sentido homenaje que compartió con veteranos de guerra y familiares de los jujeños caídos en la gesta de 1982. Este espacio se enriqueció de muestras artísticas alusivas a la conmemoración, las cuales se mezclaron con un profundo sentir patrio y la promesa de recuperar pacíficamente las Malvinas.

“Es un honor compartir este momento que nos lleva a una fecha histórica de suma importancia para la República Argentina y, particularmente, para los veteranos de guerra y los familiares de los caídos en Malvinas”, expresó el primer mandatario jujeño.

En otro tramo de su mensaje, enfatizó que “si hay algo que debemos hacer los argentinos, es no olvidar lo que pasó, no olvidar a los caídos, no olvidar a nuestros veteranos” y resaltó que “al mismo tiempo tenemos que saber que nos cabe todo el deber y la responsabilidad de acompañarlos”.

Asimismo, se pronunció a favor de que esta recordación “también sirva para que los jóvenes que vienen por detrás nuestro sepan que tenemos este compromiso y esta promesa colectiva de recuperar nuestras Malvinas por la vía pacífica”.

Sadir garantizó que “mantenemos firme nuestro gran compromiso de que en las Malvinas vuelva a flamear la bandera argentina” y exhortó a los jujeños a “seguir luchando todos juntos por este objetivo irrenunciable”.