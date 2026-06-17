Pre Festival de los Siete Colores: miles de personas asistieron a Purmamarca

Además de música, la programación incluyó sorteos, actividades recreativas y propuestas para toda la familia.

Con una importante convocatoria de público y fuerte ocupación hotelera, la localidad quebradeña de Purmamarca vivió este 14 de junio una nueva edición del Pre Festival de los Siete Colores durante el fin de semana largo de junio.

Desde las primeras horas de la mañana y hasta entrada la noche, miles de personas recorrieron el predio, participaron de las actividades programadas y acompañaron cada una de las propuestas artísticas.

Según estimaciones de la organización, varios miles personas participaron de la jornada. Entre los asistentes hubo visitantes provenientes de Buenos Aires; Córdoba; Mendoza; Tucumán; Salta; Misiones y distintas localidades jujeñas, entre ellas San Salvador de Jujuy; Abra Pampa; La Quiaca; Santa Bárbara; San Pedro y Libertador General San Martín, entre varias más.

El intendente Humberto López destacó el crecimiento sostenido que viene registrando el encuentro. «Esto es el resultado de un trabajo que venimos construyendo edición tras edición. Cuando el festival crece, crece toda Purmamarca: se benefician los hoteleros, los gastronómicos, los artesanos, los comerciantes. La cultura mueve gente y la gente mueve la economía», señaló.

Las actividades comenzaron a las 11 con el Certamen de Nuevos Valores, una de las propuestas tradicionales del Pre Festival. El jurado integrado por Luis Medina Zar, Norma Maza y Elizabeth Palacios evaluó las presentaciones de Jorge Hernán Hurtado, Willy Huanuco, Marcos Roja, Lucrecia Frías, Huayra Sánchez y Máximo Fulca.

Tras la deliberación, Huayra Sánchez y Jorge Hernán Hurtado fueron distinguidos como ganadores de esta edición. La programación matutina también contó con la participación de las academias de danza Resonar de Sueños y Luna Cautiva.

Durante la tarde y la noche se desarrolló el espectáculo central con la actuación de los Talleres Libres de Purmamarca; Diableros de la Peña; Darío Garzón; Alexander Cruz; Sentimiento; Tati Domínguez; El Límite e Iván Ruiz, encargado del cierre artístico.

La programación incluyó además sorteos, actividades recreativas y propuestas para toda la familia. La transmisión en vivo a través de las redes sociales municipales permitió seguir el evento desde distintos puntos de la provincia y del país.

La realización del Pre Festival fue durante el fin de semana largo de junio y contribuyó al movimiento turístico registrado en la localidad. De acuerdo con datos relevados en Purmamarca, el destino alcanzó una importante ocupación hotelera, mientras que los sectores gastronómico, comercial y artesanal registraron una intensa actividad durante toda la jornada.

La propuesta formó parte de una estrategia orientada a fortalecer la actividad turística y cultural durante el fin de semana largo, generando movimiento económico para distintos sectores de la comunidad.

«El Pre Festival de los Siete Colores es mucho más que un escenario; es un espacio donde celebramos nuestra identidad, fortalecemos nuestras raíces y compartimos con quienes nos visitan la riqueza cultural de Purmamarca», expresó López.

Con una convocatoria creciente y una amplia participación de artistas locales y regionales, el Pre Festival de los Siete Colores volvió a consolidarse como una de las principales propuestas culturales y turísticas de la Quebrada de Humahuaca.