Avanza la organización del Trail de los 7 Colores en Purmamarca

La competencia, impulsada por el Gobierno de Jujuy en el marco del programa Desafío TTT, se correrá el domingo 9 de agosto en Purmamarca y reunirá a más de 500 atletas de la provincia y del NOA.

El próximo domingo 9 de agosto, Purmamarca volverá a convertirse en escenario del Trail de los 7 Colores, una de las competencias de montaña más convocantes de la región, que se desarrollará en el marco del programa Desafío TTT, impulsado por el Gobierno de Jujuy a través de la Secretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo.

Se espera la participación de más de 500 atletas provenientes de distintos puntos de Jujuy y del NOA, quienes podrán competir en las distancias de 5, 10, 21 y 35 kilómetros, con categorías para diferentes niveles de preparación. Las inscripciones continúan abiertas a través de la plataforma Sportmetric y permanecerán habilitadas hasta el 7 de agosto.

Con vistas a garantizar el normal desarrollo de la prueba, se realizó una reunión de coordinación encabezada por la coordinadora Educacional y Médica del Deporte de la Secretaría de Deportes, Aldana Noseda, junto al equipo técnico del organismo y representantes de Defensa Civil, SAME, Bomberos de la Policía de la Provincia, la Dirección de Tránsito, las áreas de Deportes y Turismo del municipio de Purmamarca, Bomberos Voluntarios de Maimará y de Huacalera, además de colaboradores y voluntarios que integrarán el operativo.

Durante el encuentro se definieron los aspectos técnicos, logísticos y de seguridad que acompañarán la competencia, estableciendo la ubicación de los puestos de control, asistencia e hidratación, así como la distribución de los equipos a lo largo de los cuatro circuitos previstos. El operativo busca garantizar una respuesta rápida ante cualquier eventualidad y brindar las mejores condiciones para el desarrollo de la carrera.

Asimismo, desde hace más de un mes se vienen realizando tareas de planificación, reconocimiento y relevamiento de los recorridos para asegurar circuitos correctamente señalizados y adecuados a las exigencias de la competencia.

Al término de la reunión, Aldana Noseda destacó que el encuentro permitió «seguir ultimando detalles; no queremos dejar nada librado al azar para que podamos, entre todos, vivir una verdadera fiesta deportiva, como viene sucediendo desde que incorporamos esta disciplina al calendario provincial».

Además, remarcó que «cada trail cuenta con un sistema de logística que desarrollamos junto a los municipios y las distintas áreas del Gobierno, por lo que el trabajo articulado resulta fundamental para garantizar el éxito de cada competencia».

Finalmente, sostuvo que «más allá del aspecto técnico y deportivo, el objetivo principal es preservar la seguridad e integridad física de los corredores, de todas las personas que trabajan en el circuito y también del entorno natural que nos recibe», y destacó que «correr en los paisajes únicos que ofrece Jujuy es un privilegio que explica la gran convocatoria que tiene cada edición del Trail de los 7 Colores».