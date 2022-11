Misa en honor a la Virgen del Rosario de Río Blanco y Paypaya

El oficio religioso fue celebrado por el padre Miguel Elais de la parroquia «La Sagrada Familia».

Misa – Jujuy – Durante la mañana de hoy y en instalaciones de la institución, se llevó a cabo una Misa en honor a la Patrona de Jujuy: La Virgen del Rosario de Río Blanco y Paypaya, cuya imagen desde hace varios años visita la institución parlamentaria.

Oficiada por el padre Miguel Elais de la Parroquia “La Sagrada Familia”, la misa contó con la participación del Ministerio de Música de Luján, y la presencia del presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar junto al Secretario Parlamentario Jorge Beller, y los concejales Patricia Moya, Verónica Valente, María Galán, Leandro Giubergia, Mario Lobo y Roberto Brizuela, más el personal del organismo.

A su término, el presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, manifestó que “ha sido un verdadero honor y un gran gusto recibir a nuestra patrona La Virgen del Rosario de Río Blanco y Paypaya, en este último día del mes de octubre, el mes de la virgen, y compartir junto a los empleados del Concejo Deliberante. Por supuesto, pedirle su intersección para trabajar de la mejor manera posible por nuestra ciudad desde el espacio que nos toca ocupar. Agradecer al Padre Miguel y a todo el personal que participaron de la misa, y agradecer todos los dones a la Virgen del Rosario”.

A su turno, el Padre Miguel Elais, expresó que “para mí ha sido un gusto poder compartir con la gente del Concejo Deliberante este encuentro, a veces uno ve por televisión las reuniones donde hay opiniones diversas, es bueno que haya participación de todos los empleados, porque eso dice que están también perteneciendo a una iglesia en la cual la mayoría fuimos bautizados. Nosotros como religiosos damos un servicio que no tiene que ver con posiciones, cuando me toca ir al hospital no preguntó de dónde es el enfermo, mismo cuando tengo que ir a dar reposo. Las respuestas a esas preguntas es que todos son hijos de la iglesia de Jujuy”, concluyó.