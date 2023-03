Colectivos – Instan a la Municipalidad de la Capital a dar informes sobre el transporte urbano de pasajeros

En la práctica, el precio del boleto de colectivo en San Salvador de Jujuy es de $92,40.

Colectivos – Jujuy – El Concejal del PTS-Frente de Izquierda, Gastón Remy, presentó un proyecto instando al Departamento Ejecutivo Municipal a brindar informes sobre la frecuencia y cantidad de unidades en el servicio de transporte urbano colectivo de pasajeros.

Según Remy, el pedido surge a raíz de las denuncias realizadas por vecinos de los barrios 47 hectáreas y Bicentenario de Alto Comedero, entre otros, debido a la congestión en los colectivos durante las horas pico y la vuelta a clases en las escuelas.

En este sentido, el escrito presentado argumenta que «esto trae un perjuicio laboral y educativo para los usuarios que no llegan en tiempo y forma a sus lugares de trabajo y estudio», destacando que no es la primera vez que se producen estas situaciones. De hecho, el año pasado se presentaron distintas iniciativas en el Concejo Deliberante, pero no tuvieron curso.

El proyecto también señala que «el conjunto del sistema de transporte urbano colectivo de pasajeros obtiene ganancias que equivalen al 18% del valor de las unidades en uso. Por ende, hay fondos para la inversión en nuevas unidades y en ampliación de frecuencias». En consecuencia, se espera que el proyecto sea tratado pronto.

Además de solicitar información sobre la cantidad de unidades y su frecuencia, el pedido también incluye solicitudes de informes sobre las inversiones en unidades de cada empresa durante 2022, sobre el plan de inversiones en unidades para 2023 y sobre las sanciones aplicadas a las empresas en caso de incumplimiento con las obligaciones de la ordenanza N° 6391/2012 (Pliego Licitatorio).

En San Salvador de Jujuy, el precio del boleto de colectivos autorizado por el Concejo Deliberante el año pasado, y vigente desde el pasado 3 de enero, es de $82.19. Esta cifra, en la práctica, es un 10 por ciento menor al valor real ($92,40) que pagan el grueso de los usuarios, por cuanto en las bocas de carga de las tarjetas SUBE, se suele cobrar ese porcentaje adicional por cada carga.

Sólo una pequeña porción de los usuarios tiene la posibilidad de cargar sus tarjetas mediante la combinación de teléfonos celulares con NFT y cuenta bancaria o con sus cuentas bancaria y posterior validación en alguno de los sólo doce Puntos Sube, mediante las terminales automática del sistema.

El concejal Gastón Remy (PTS-FIT), es licenciado en Economía y docente de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu).