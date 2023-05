Morales refutó a Cristina: “el litio es de los jujeños”

El gobernador de Jujuy y precandidato a presidente por el Radicalismo, Gerardo Morales, afirmó que “el litio es de los jujeños” y aseguró que “no vamos a seguir recetas de la vicepresidenta del peor gobierno de la historia del país”.

Morales refutó de esta manera los dichos de la vicepresidenta Cristina Fernández, quien en la conmemoración de los veinte años de la asunción de Néstor Kirchner criticó la oposición de las provincias litieras a la nacionalización del recurso.

“En cuatro años de su gobierno, usted no hizo absolutamente nada para avanzar con relación al litio. Ya se lo dije varias veces: seguimos esperando la Ley de Electromovilidad”, dijo Morales por twitter a la vicepresidenta.

Agregó el gobernador que “Argentina debe tener su propio modelo de explotación y agregado de valor de litio” y que los modelos de Chile y Bolivia “expulsarán inversiones hacia nuestro país”, para preguntar qué hizo estos cuatro años la vicepresidenta para que la industria automotriz se vuelque a la electromovilidad. “Cuando eso ocurra, recién podremos fabricar baterías de litio. Claro, todo este tiempo solo se preocupó por su impunidad y por obstaculizar a su propio gobierno”, retrucó.

“Cuando quiera le doy clases de litio, agregado de valor, mercado, inversiones, desarrollo tecnológico de la transición energética y el enorme potencial nacional. Seguro no le da el tiempo, por su búsqueda de impunidad y la pelea interna. Entonces, por favor, si no sabe, no opine”, cerró Morales.

Cristina Fernández realizó duras críticas a los funcionarios que se oponen al proyecto de nacionalización del litio, señalando que tienen «vocación de colonia» y “vocación de volver a ser Potosí”, en alusión al saqueo del Cerro Rico que hicieron los españoles durante la colonia.