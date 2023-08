Juegos Nacionales Evita: Continúan las instancias provinciales

Este 31 de agosto se realizarán instancias provinciales de los Juegos Evita en Fútbol sub 14 y sub 16 masculino y femenino, Ajedrez y Orientación en categoría personas mayores.

En Polideportivo Municipal de La Mendieta se jugarán desde las 13 horas los partidos de Fútbol 11 masculino y femenino en sub 14 y sub 16, y fútbol 7 mixto sub 14.

En Ajedrez, participarán personas mayores, deportistas de 60 años en adelante, de Palpalá, San Pedro, Libertador General San Martín, Abra Pampa, Puesto Viejo y San Salvador de Jujuy, y se llevará a cabo a partir de las 10 de la mañana en instalaciones de la Secretaría de Deportes y Recreación, ubicada en Avenida Senador Pérez N° 208 de la capital jujeña.

En tanto que, Orientación, de la misma categoría, se concretará en el Parque San Martín de la ciudad de San Salvador desde las 14 horas, con representantes de Rinconada, Abra Pampa, La Quiaca, Palpalá, Humahuaca, El Carmen y locales.

Disciplina de Newcom

Se jugará desde las 13 horas en La Mendieta, en el marco de la “Copa, Jujuy Energía Viva” de distintas regiones y que pasaron por instancias de clasificación para disputar la final del certamen, cuyo campeón al mismo tiempo ocupará un lugar en la delegación jujeña que participará de los Juegos Nacionales Evita en categoría Personas Mayores en el mes de septiembre.