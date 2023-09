Mar del Plata. Activa paricipación de jujeños en el primer día de competencia en los Juegos Evita

Con gran entusiasmo deportistas jujeños dieron inicio en diferentes disciplinas en la apertura de las Finales de los Juegos Nacionales Evita.

El Ministerio de Desarrollo Humano a cargo de Alejandra Martínez, a través de la Secretaría de Deportes y Recreación, informó que en la ciudad de Mar del Plata deportistas jujeños comenzaron su participación en la Final de los Juegos Nacionales Evita, con entusiasmo y motivados por representar a la provincia en deportes individuales y de conjunto en diversos escenarios y vivir una experiencia inolvidable.

Para muchos representa la primera vez que participan en el evento tradicional y emblemático, que congrega a más de 20 mil jóvenes de todo el país y con 100 lugares de competencia, así como la oportunidad para conocer el mar y socializar, por lo que por directivas del Gobernador de la provincia Gerardo Morales se ha potenciado el esfuerzo para brindar las mejores condiciones.

Acompañados por el secretario de Deportes Hugo Flores Secretario de Deportes provincia, entrenadores y delegados los deportistas disputaron en doble turno las distintas alternativas.

Fútbol 11 Femenino en categoría sub 14 ganó por 3 a 1 a Catamarca, en Hockey Femenino Sub 14 se enfrentó con Tierra del Fuego lo hizo por 4 a 0, y el equipo masculino de handball sub 16 venció a Formosa por 36 a 29; los varones de hockey sub 14 perdieron con Córdoba por 3 a 0, por 2 a 1 con Salta en voleibol masculino sub 15, 2 a 0 con Corrientes en Femenino, y cayó por el mismo marcador con Santa Cruz en Vóleibol De Playa masculino.

Además en Bádminton sub 14 las jujeñas jugaron en Doble Femenino con Santa Cruz y Chaco; en singles con Santiago del Estero y La Rioja, en masculino dobles con La Rioja y Chaco y en Single con Mendoza y Santiago del Estero.

Básquetbol Femenino Sub 15 fue con Santa Fe y en sub 17 con San Luis; Básquetbol Masculino Sub 15 con Salta y en sub 17 con Tucumán; las chicas de Cestoball sub 14 jugaron con Río Negro.

Fútbol Mixto en categoría Sub 14 se enfrentó a Chubut, y en sub 16 con CABA, en tanto que en fútbol masculino sub 14 con San Juan y en sub 16 con Mendoza. Futsal sub 15 femenino Jujuy con San Luis y en masculino con Formosa; Handball Femenino Sub 14 disputó su encuentro con Santiago del Estero y en sub 16 con Corrientes, en masculino sub 14 con Catamarca, las chicas de Handball de Playa Sub 16 jugaron con Misiones y los varones con Santa Cruz y Córdoba.

Hockey Femenino en sub 16 con Formosa y Santiago del Estero; los varones con Chubut en sub 14 y Tierra del Fuego en sub 16, en Pádel Femenino Sub 14 con Entre Ríos y Córdoba y en masculino con Mendoza y Santiago del Estero, en sub 16 Pelota Paleta Masculino lo hizo con Santa Fe y en mixto sub 14 con Buenos Aires y La Pampa, el equipo masculino de Rugby Sub16 se enfrentó a CABA, Tenis Sub 15 Mixto a La Rioja, Vóleibol Femenino Sub 15 a Misiones, en sub 17 a Catamarca, y a Tucumán en sub 17; finalmente en Vóleibol de Playa Femenino Sub 14 a Mendoza.

En Boxeo Lucas Valdiviezo en la categoria 54 kg ganó por rsc 1, Sebastián Choque 48 kg ganó por punto, en Cestoball le ganó a Río Negro 30 a 12, en handball masculino Jujuy gano 36 a 29 a Formosa, en fútbol masculino ganó Jujuy 4 a 3, Jujuy perdio 2 a 0 en hockey masc sub 16 contra tierra del Fuego.

Igualmente se iniciaron las actividades en deportes individuales como atletismo en pruebas de pista y campo, boxeo, canotaje, ciclismo, ciclismo de montaña, gimnasia rítmica entre otras además de deportes adaptados.