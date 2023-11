Música y promociones en el Mercado 6 de Agosto

Se consolidan los viernes culturales en el Mercado Central, el próximo 24 de noviembre se presentará con entrada libre y gratuita el grupo jujeño “ResKate 80”. Además con el objetivo de fortalecer las ventas y dar beneficios a los vecinos y vecinas, desde la administración anunciaron importantes promociones.

El remodelado Mercado 6 de Agosto continúa sumando propuestas, y conviertiendose en un lugar de encuentro de vecinos y turistas que llegan a la ciudad. Para esta oportunidad el ciclo “Viernes Culturales” presentará a una banda jujeña que ya goza de una basta trayectoria en la provincia y que dentro de su estilo musical se dedicada a los “covers “ o reversiones de los viejos y populares éxitos de los 80 y 90 que serán del agrado de todos los vecinos. A su vez, para una mejor distribución y organización del espectáculo se recomienda asistir con la debida antelación.

Por otra parte, Alba Ortiz, administradora del Mercado “6 de Agosto”, anunció que desde el jueves 23 se implementarán promociones de lunes a sábado, hasta el 8 de diciembre.

Las promociones consistirán en los siguientes beneficios: 10% off en verduras y frutas; 10% off en gastronomía; 20% off en meriendas en efectivo; 20% off en carnes, cortes seleccionados desde 4 kilos; 20% off en vinos y postres; 20% off en picadas y fiambres y 20% off en combos de mercería.

Se recuerda que el los puestos del Mercado Municipal 6 de Agosto funcionan de lunes a sábado de 9 a 13.30hs y los domingos de 9 a 14 hs. En tanto los locales gastronómicos lo hacen de lunes a sábado e 11 a 15 y de 19 a 00hs y los domingos de 11 a 15. Finalmente la Cafetería se encuentra abierta de lunes a sábado de 8 a 22hs.

Nota audiovisual: https://youtu.be/7rdst-n9ZUw