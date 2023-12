Raúl “Chuli” Jorge, optimismo para una nueva gestión frente al municipio capitalino

En un emotivo acto de asunción y jura, el intendente Raul “Chuli” Jorge y sus secretarios juramentaron para una nueva gestión al frente de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. En medio de un contexto económico desafiante para el país, el jefe comunal destacó la determinación de su equipo para continuar con la labor social y vecinal, reafirmando el compromiso de seguir transformando la ciudad con recursos propios y la colaboración de los vecinos.

En sus declaraciones, el intendente Jorge expresó su firme compromiso de no ceder ante las dificultades económicas del país, “fundamentalmente vamos a poner mucho, mucho empeño en no bajar los brazos, a no dejar todos los impulsos que nos llevan a ser un municipio que atiende los temas sociales, que atiende los temas vecinales”.

El intendente destacó la importancia del diálogo con las autoridades provinciales en un contexto de debate sobre el federalismo y la distribución de recursos, “creo que allí hay un debate muy fuerte entre lo que va a ser el federalismo en el país, la forma de distribuir recursos, y yo creo que eso nos atañe muy de cerca a todos los poderes locales, a los intendentes.”

A pesar de las incertidumbres económicas, el intendente expresó su optimismo basado en la experiencia previa, “yo como soy un funcionario que tiene muchos años en el tema municipal, sé que hemos tenido muchas épocas donde el financiamiento fue cero y que tuvimos que trabajar con nuestros propios recursos, y pudimos hacer gestión con eso”.

Jorge resaltó la colaboración de los vecinos en el financiamiento de obras, “tenemos más de doce obras que están esperando con aporte de los vecinos, vamos a seguir con la obra mixta, tratando de hacer un buen trabajo, para generar recursos para financiar obras propias”.

Ante la necesidad de optimizar recursos, el intendente anticipó medidas de reestructuración, “vamos a estar trabajando en nuevos organigramas, vamos a tratar de compactar las áreas que se puedan compactar, pero también vamos a tener una múltiple visión, con la experiencia que tenemos”.

Sobre la expectativa del gobernador, el intendente mencionó posibles modificaciones en temas impositivos, “yo creo que en este caso el gobernador está esperando, creo que va a pasar con los otros gobernadores de provincia, con temas que tienen que ver fuertemente con lo impositivo”.

Durante el acto asumieron: Ezequiel Aldao Fascio, secretario de Gobierno; Aldo Montiel secretario de Obras Públicas; Guillermo Marenco, secretario de Servicios Públicos; Agustina Apaza, secretaria de Hacienda; Paula Alcoba, Procuradora Municipal; Luciano Córdoba, secretario de Cultura y Turismo; Rodrigo Altea, secretario de Desarrollo Humano; Adriana Diaz; secretaria de Planificación y Ambiente.



















Un Homenaje a Raúl Ricardo Alfonsín

En un emotivo inicio de gestión, el intendente Raul “Chuli” Jorge rindió tributo a la democracia argentina, “hoy, a 40 años de democracia, hemos honrado al padre de la democracia, don Raúl Ricardo Alfonsín. Este sistema nos ha permitido ratificar nuestro compromiso con sus valores”.

Integración Metropolitana: Gran Jujuy

En el contexto del Gran Jujuy, el intendente celebró la integración de San Antonio y otros municipios, “con la anuencia de este intendente, incorporamos San Antonio al Gran Jujuy, generando acuerdos institucionales y fortaleciendo la visión de que éramos todos vecinos entre localidades cercanas”.

Destacando el proyecto ferroviario que anunció el gobierno de la provincia destacó “un hito significativo con la reactivación del ferrocarril que conectará el aeropuerto con la Zona Franca y las localidades del Gran Jujuy. Esta iniciativa busca impulsar la integración productiva, turística y comercial, marcando un nuevo paradigma en la provincia”.

Desafíos Económicos

Ante los desafíos económicos, el intendente ratificó la necesidad de coordinar con el gobernador, “en la espera de definiciones más claras, fue crucial gobernar con austeridad y controlar los gastos. Necesitamos vínculos más directos y prácticos para planificar nuestra provincia y municipios”.

Desarrollo Urbano

En el ámbito del desarrollo urbano, el intendente anunció proyectos para mejorar la movilidad, “hablamos de la necesidad de planificación conjunta para generar mejor interconexión entre ciudades, más puentes, avenidas transversales y parques lineales en la visión de JuJuy Verde”.

Sector privado

Destacando logros en turismo, el intendente anunció, “estamos con seis carpetas en estudio y hay cuatro proyectos en desarrollo. Vinieron diez hoteles nuevos, algunos de altísima calidad, que potenciaron el turismo. Además, el aeropuerto triplicó sus cifras en los últimos años”.

Compromiso Ambiental

El intendente destacó el compromiso con el medio ambiente, “de 10 árboles que se plantan, tan solo llegan a ponerse vitales, tres. Generaremos actores ambientales para acompañar esta política y abordaremos la planificación ambiental para proteger nuestro territorio”.

Parque Botánico: ampliación de la reserva

Anunciando novedades, el intendente compartió” hoy nuestra secretaria de Hacienda cierra un trato para incorporar ocho hectáreas y media a nuestro Parque Botánico. Continuamos apostando por la biodiversidad y fortaleciendo nuestra relación con las yungas”.

Obras Mixtas

En el ámbito social, el intendente subrayó la importancia de la colaboración y el trabajo junto a los vecinos “buscamos obras mixtas, trabajamos para mejorar barrios.Hay doce obras esperando. Trabajamos con el capital de los vecinos para proyectos interactivos que beneficiaron a la comunidad”.

El intendente concluyó con un llamado a la unidad y compromiso, “tenemos 4 años de arremangarnos y trabajar día a día. Austeridad y más compromiso para seguir trabajando con un pueblo que necesita más que nunca que estemos idos, en paz y progresando juntos”.

Acompañaron al intendente, el gobernador de la provincia, Carlos Sadir; el vicegobernador Alberto Bernis; autoridades del poder judicial,legisladores, ministros del gobierno provincial, representantes de las fuerzas, funcionarios y público en general.

Nota audiovisual: https://youtu.be/yhHYlXnV9oI