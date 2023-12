Concejales se reunieron con comparsas para coordinar un Carnaval 2024 seguro

En este sentido, la concejala María Galán contó que es el primer encuentro y vendrán más, ya que algunas comparsas no pudieron asistir, y el objetivo es llegar a cada comparsa de la ciudad de San Salvador de Jujuy, “esta capacitación es exclusivamente para las comparsas, para que no sea en febrero y estén averiguando a última hora, como pedir el permiso habilitante, etc. Tuvimos la visita del juez Matías Ustárez para facilitar y acompañar a las comparsas tradicionales barriales lo mejor que se pueda en los asesoramientos”. Además Galán añadió: “Esperamos un Carnaval limpio y seguro, si bien es cierto que no pasamos todavía la fiestas, es necesario ir organizando y adelantándonos para que todo salga de la mejor manera”.

Por su parte, el Juez Matías Ustárez, destacó: “Estuvimos desarrollando una reunión con los concejales y referentes de la oficina de empadronamiento de comparsas del Ministerio de Seguridad, a los fines de coordinar las acciones para informar sobre los operativos que se van a desarrollar y sobre las posibles contravenciones y sus consecuencias en estos eventos”.

Ustárez agregó que los representantes de las comparsas expresaron dudas con respecto a los requisitos, con el cumplimiento de los horarios y con el cumplimiento de las capacidades en los distintos salones donde se llevan adelante los eventos o en el uso de la vía pública. Por lo tanto resaltó que “es importante la coordinación atento a que tenemos un doble orden de normativas, municipales y provinciales, a los fines de facilitar el cumplimiento de los requisitos y que se desarrolle el evento de manera segura y en paz”.