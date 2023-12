Avanza la elaboración del Plan Provincial de Alfabetización 2024-2030

La ministra Miriam Serrano y los equipos técnicos pedagógicos pertenecientes a la Secretaría de Planeamiento Estratégico y de Gestión Educativa, mantuvieron una mesa de trabajo en el marco del Plan Provincial de Alfabetización: sus líneas de acción, los programas específicos y las alianzas estratégicas para su implementación.

El Plan tiene como ejes fundamentales la equidad, la justicia y calidad educativa para todos los estudiantes de la provincia desde los 45 días hasta los de Educación Superior, involucrando a 29.063 docentes, 1.223 instituciones educativas e impactando en los aprendizajes de 217.434 estudiantes.

Asimismo, se trabajará la inclusión desde el enfoque de derechos, la perspectiva de género y la atención a la diversidad, considerando la alfabetización en sentido amplio y desde un principio de universalidad.

La ministra Serrano indicó que “se trata de un plan a largo plazo, planificado de manera progresiva que se retroalimenta a través de dispositivos de seguimiento, evaluación y monitoreo”.

Además, adelantó que el mismo “comenzará el 16 de febrero, con la primera jornada institucional en todos los establecimientos educativos y el lanzamiento oficial será el 26 de febrero junto con el regreso a las aulas”.

“Si nuestros niños y niñas no leen y no entienden lo que leen, más allá que también vamos a fortalecer matemática y otras áreas, no vamos a generar todas las capacidades básicas que necesitan para que luego construyan su futuro”, concluyó Serrano.

Cabe destacar que el Plan Provincial de Alfabetización promueve la creación de alianzas estratégicas con organismos municipales, provinciales y nacionales como el Ministerio de Salud y de Desarrollo Humano, siendo dos pilares fundamentales para lograr una educación integral, llegando a los sectores más vulnerables, partiendo de la premisa que la alfabetización no es un privilegio, sino un derecho.