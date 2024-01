Innovación en el Museo Municipal Mendoza: códigos QR con audios descriptivos para accesibilidad artística

El Museo Municipal de Bellas Artes – Jorge Augusto Mendoza, presentó la iniciativa consistente en códigos QR acompañados de audios descriptivos para obras de artes plásticas. Esta propuesta, llevada a cabo por las Secretarías de Cultura y Turismo; de Planificación y Ambiente, y la Radio Municipal, ha sido recibida con entusiasmo y reconocimiento por la comunidad.

Al respecto, la secretaria de Planificación y Ambiente, Adriana Díaz, agradeció a todo el equipo que ha estado trabajando, “que siempre nos colabora con todos nuestros proyectos que tienen que ver con accesibilidad y con este plan que comenzó en el año 1994, un plan que significa ‘una ciudad para todos’. Son pasitos que vamos dando, con la maqueta áptica que inicia las excursiones dentro de la ciudad, y sumando ahora el museo Mendoza como otro punto accesible donde se puede venir y, no solamente para personas que tienen discapacidad visual, sino también para muchas personas mayores o que les cuesta entender los cuadros”.

A su turno, la directora de Cultura, Alejandra Gutiérrez, resaltó la importancia de la iniciativa como un paso más hacia la inclusión, “nos encontramos en el Museo Mendoza, en un paso más en lo que es la integración y dentro de lo que es la inclusión. Contamos con seis cuadros que están con un código QR que dirige a un audio descriptivo que fue realizado con personal de la Secretaría de Planificación y también de la Radio Municipal. Hemos trabajado en conjunto diversas secretarías, también la Secretaría de Desarrollo Humano con Jessica Gutiérrez, que es de Inclusión y hemos estado colaborando, enseñando y aprendido mucho, así que, se trata de una primera etapa muy importante”.

Jessica Gutiérrez, de la Coordinación de Inclusión de la Secretaría de Desarrollo Humano, resaltó que “es un orgullo poder acompañar estos procesos entendiendo la importancia que tienen y que sean acompañados o liderados por las personas con discapacidad porque claramente hay un conocimiento que brindar, hay experiencias que compartir, así que contentos de que sigamos lo que establece la convención: ‘Nada de nosotros, sin nosotros‘, eso nos parece muy importante porque así es cuando uno logra construir algo y donde se puede disfrutar entre todos y todas. Y entender que la accesibilidad no sólo tiene que ver con personas con discapacidad, si bien garantiza que estas personas puedan acceder, pero también hace un espacio más amigable para todos y todas”.

Ernesto Sumbaño es profesor del sistema de lectoescritura para ciegos y representante de la asociación “15 de Octubre”, y resaltó la importancia de transmitir cultura a las poblaciones con discapacidad, “en principio es importante seguir transmitiendo la cultura, que se piense en todas las poblaciones, en niños, adolescentes, adultos, aun estando en estas situaciones de discapacidad. La educación no debe agotarse solamente en escribir la cultura de una ciudad, la idiosincrasia y la identidad, es necesario que la conozcan todos, aún en esas situaciones de no poder ver, o de no poder escuchar, o muchas veces no poder transitar caminando. Pero si los gobiernos de los distintos niveles comienzan a entender el enfoque de inclusión, seguramente van a garantizar ese acceso a todo lo que tiene nuestra ciudad, nuestra provincia y nuestros países”.

Por su parte, la directora de la Radio Municipal, Valle Fermi compartió su experiencia al participar en el proyecto, “fue una experiencia sumamente motivadora y emocionante porque fue incluir la profesión en el arte, y es empatizar con aquella persona que no puede ver, con alguna disminución o alguna discapacidad visual. Así que fue hermoso poder hacerlo y describir cada uno de los cuadros, con el tamaño, con las texturas, con los colores, con cada uno de los elementos, estoy muy agradecida que me hayan incluido en esto”.

Finalmente, Emilia Vaira, del equipo de Planificación y Ambiente, indicó que “fue una experiencia interesante poder colaborar con este trabajo que tiene que ver con la accesibilidad e inclusión, desde el lugar del municipio que tiene que garantizar estas políticas públicas, con la dinámica de poder trabajar con diversas áreas del municipio, todo lo que implica distintas partes”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/rmuAwi4pC18