Vía Parking: Estacionamiento fácil y cómodo en la ciudad

Desde su implementación, Via Parking se ha destacado como una solución innovadora para optimizar la experiencia de estacionamiento en nuestra ciudad, y con la temporada de vacaciones en pleno apogeo, es esencial que tanto los residentes como los turistas aprovechen al máximo esta herramienta.

Una de las características clave que hace a Via Parking tan valiosa, especialmente durante las vacaciones, es su sistema de tarifas por minutos. A diferencia del estacionamiento medido convencional, donde se paga por un período de tiempo fijo, Via Parking factura a los usuarios según los minutos y segundos exactos que pasan estacionados. Esto no solo garantiza tarifas justas y transparentes, sino que también se adapta perfectamente a la dinámica de los visitantes temporales.

Es esencial destacar que el estacionamiento medido en la ciudad opera de lunes a viernes, de 8 a 13 horas y de 16 a 21 horas, y los sábados de 8 a 14 horas. Sin embargo, Via Parking va más allá al permitir a los usuarios activar su sesión de estacionamiento hasta una hora antes del horario designado del medidor. Esta flexibilidad es especialmente beneficiosa durante las vacaciones, cuando los horarios pueden ser impredecibles, brindando a los usuarios la libertad de explorar la ciudad sin preocuparse por los límites de tiempo estrictos.

Aquellas personas que decidan comprometerse con Via Parking a largo plazo mediante el Tarjetón Mensual obtendrán un 15% adicional en el saldo de su cuenta, recompensándolos por su lealtad y ofreciendo ahorros económicos considerables.

Recargar la cuenta de Via Parking es un proceso sencillo gracias a las opciones de pago prácticas, como los botones de Macro Clik de Pago y Mercado Pago, que garantizan una recarga rápida y sin complicaciones del saldo de estacionamiento.

En conclusión, durante estas vacaciones, Via Parking se presenta como un aliado indispensable para garantizar una experiencia de estacionamiento sin complicaciones en la ciudad. Con su sistema de pago por minutos, flexibilidad en la activación y opciones de pago convenientes, Via Parking sigue siendo la elección inteligente para residentes y turistas por igual. Descargá la aplicación hoy mismo y descubre la comodidad de estacionar con Via Parking, incluso durante las vacaciones.