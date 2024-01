Alrededor 280 niños y niñas de Campo Verde y Chijra unidos en una maratón ambientalista

Niños y niñas de las colonias de vacaciones municipales, pertenecientes a los barrios Campo Verde y Chijra protagonizaron una jornada deportiva y recreativa que concluyó con una maratón ambientalista denominada “Caminando por mi barrio voy reciclando”.

El predio del Núcleo de Innovación y Desarrollo de Oportunidades (NIDO) de Campo Verde, aglomeró a 280 niños y niñas de 6 a 13 años, que participan de las tradicionales colonias de vacaciones de la Municipalidad de San Salvador de Jujujy, en una jornada de divertimento deportivo y de concientización del medio ambiente bajo la supervisión de 17 profesores e instructores dependiente de Deportes y Recreación.

Las actividades, se cumplieron con la presencia de la directora general de Deportes y Recreación “Kity” Conde y el director DeportesDistrito Centro, Gustavo Caliva.

Al respecto Conde, sostuvo que “estamos con las colonias de Chijra y de Campo Verde, dos barrios aledaños son alrededor de 280 chicos reunidos que se suman a las Colonias de Vacaciones de la Municipalidad que en este 2024 ha superado los 4.000 niños dela Ciudad, distribuidos en los distintos Centros Deportivos que abarca hasta el distrito de Alto Comedero”.

“La verdad-continuó-, esto es, como decimos siempre, un gran incentivo para los niños, y si no fuera por el apoyo del intendente ‘Chuli’ Jorge no sería posible esto, y no solamente en verano se trabaja con los chicos de lunes a viernes, sino que también brindamos actividades los sábados y domingo en la Punta del Parque”.

Por su parte, Mariela Calisaya, docente acotó, “comenzamos hace cinco años, el tema es concientizar a los niños y a través de ellos a los padres sobre el tema de reciclar para cuidar el medio ambiente; por ello realizamos la maratón bajo el nombre de ‘Caminando por las calles de mi barrio voy reciclando’, mediante la cual realizamos eco-canje de bolsas”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/kWZOS-NsH1s