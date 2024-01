Gestión. Mesas de trabajo en hospitales de San Pedro, La Mendieta y La Esperanza

El titular de la cartera sanitaria y su equipo concretaron las reuniones en los efectores del Departamento San Pedro.

“Estamos haciendo el recorrido que es parte de nuestra forma de trabajo, escuchando primero a la gente y a los trabajadores y ayudando a solucionar las problemáticas todos juntos con la presencia del equipo de Nivel Central”, explicó el Ministro de Salud de Jujuy, Gustavo Bouhid, y sostuvo que “si trabajamos todos juntos a la gente le va mejor, es un aprendizaje de los muchos que nos dejó la fase más aguda de la pandemia”.

En la misma línea, destacó en la primera reunión la presencia del Intendente de San Pedro, Julio Bravo, y de las autoridades comunales de Santa Clara y Rodeíto, reiterando el agradecimiento a los municipios y a los trabajadores municipales para el desarrollo continuo de las acciones en materia de salud.

“Estas mesas de trabajo con claves para la mejora entre todos porque aquí contamos con la voz de los vecinos a través de los centros vecinales, los centros de jubilados, las organizaciones locales, los gremios”, indicó Bouhid.

Entre las situaciones relevadas, el Ministro afirmó se presentan tareas por delante en materia edilicia por el impacto de las intensas lluvias así como el fortalecimiento del trabajo puerta a puerta que sigue en todo el Departamento San Pedro en virtud de la epidemiologia por Covid, dengue, diabetes, tuberculosis y otras patologías prevalentes en la población.

“Seguimos yendo a tocar la puerta de la gente para evitar que se enferme o para detectar de manera temprana cualquier factor de riesgo. La epidemiologia es la que manda, hoy nos insta a reforzar este trabajo el brote de Covid a nivel país que estamos atravesando con mayoría de casos leves pero que, claro, con la proximidad del Carnaval, de los corsos y lo que resta de las vacaciones de verano, nos ocupa en fortalecer la vacunación con dosis de refuerzo”.

Del mismo modo, remarcó que “si bien el dengue no está en situación complicada, no tenemos a la fecha casos autóctonos y solo uno de carácter importado, es siempre latente la posibilidad de brote mientras presenta sintomatología similar al coronavirus y por eso, insistimos a las familias en consultar y no automedicarse cuando aparece el cuadro gripal”.