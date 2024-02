La Municipalidad de San Salvador de Jujuy intensifica la lucha contra la maleza a pesar de las adversidades climáticas

En medio de desafíos climáticos y con el compromiso de mantener la ciudad en las mejores condiciones, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, ha intensificado sus esfuerzos en la ardua tarea de desmalezado.

Al respecto, el secretario de Servicios Públicos, Guillermo Marenco, detalló la labor que se está llevando a cabo, destacando la dedicación del personal municipal y apelando a la comprensión de los vecinos, “venimos trabajando muy duro, la lluvia no nos daba tregua. Aprovechamos estos días que no tuvimos tanta lluvia, lo que nos permitió avanzar a pasos agigantados. Tenemos más de 20 cuadrillas diseminadas por diferentes sectores de la ciudad, y vamos haciendo el trabajo lo más intensamente posible para volver a la normalidad”, expresó Marenco.

A pesar de las dificultades climáticas, el Secretario resaltó el compromiso del personal municipal y la determinación de continuar con la tarea, “sabemos que no va a ser suficiente, el clima no está aflojando, las lluvias no nos dan mucho espacio, pero dentro del poco tiempo sin lluvia que tenemos, vamos avanzando muy rápidamente. Lo vamos a seguir haciendo, y vamos a apelar a la paciencia y a la buena voluntad de los vecinos”.

Marenco explicó que la situación climática actual complica la ejecución de las labores de desmalezado, “este año las lluvias llegaron muy tarde, pero en forma muy intensa y contundente, razón por la cual está haciendo que nuestro trabajo muchas veces no se pueda desarrollar. La vocación de servicio está, la voluntad y el personal del municipio están dispuestos y a disposición de solucionar estas coyunturas, solamente estamos dependiendo de un factor climatológico”.

Conscientes de la persistencia de las lluvias hasta el mes de marzo o incluso abril, el Secretario instó a los propietarios de terrenos baldíos a sumarse al esfuerzo, “insistimos con ese tema, de que vamos a seguir trabajando y le pedimos a los vecinos, a los propietarios de terrenos baldíos, que también pongan mucho énfasis en el desmalezamiento de sus terrenos y las respectivas veredas de sus terrenos, en el caso de que no estén conformadas de un material sólido”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/cuTJg30fIk8