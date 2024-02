El Municipio interviene y destraba el conflicto del transporte público de pasajeros

Después de una semana de tensión y de medidas de fuerza que afectaron el transporte público de pasajeros y que perjudicó a cientos de vecinos, desde la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, se hicieron las gestiones necesarias para normalizar el servicio consignando los recursos necesarios para garantizar el funcionamiento del sistema.

Al respecto, el intendente Raúl “Chuli” Jorge, destacó la importancia de enfrentar los problemas en el transporte, de manera proactiva, reconociendo que no son exclusivos de esta capital jujeña, sino que son desafíos compartidos en todo el país, “no escapamos a problemas que se dan solamente en esta capital, sino que en todo el país, hay problemas con los trenes en la ciudad de Buenos Aires, y fundamentalmente con los colectivos en la gran mayoría de las ciudades, donde existieron todo tipo de medidas, paros, tarifazos, cuestiones que tienen que ver con esta decisión del Poder Central de cobrar un impuesto a los combustibles, que por ley tiene que ser distribuido para que existan subsidios y no pase todo a las tarifas del transporte público en las ciudades”.

El aporte financiero del municipio fue fundamental para resolver la crisis inmediata, en este sentido, el mandatario municipal remarcó que “siguen cobrándose los impuestos a los combustibles,pero el fondo no se distribuye hace dos meses, tampoco llegan los atributos sociales de la SUBE, y todo esto complica y pone en situación de quebranto a las empresas y los sistemas en todo el país, así que es una situación por demás grave, a lo cual el municipio le va a poner toda la energía para poder solucionarlo, y formar parte del entramado de estas soluciones que son difíciles.”

Jorge, felicitó “a todos los que han puesto voluntad para que hoy los colectivos vuelvan a circular en nuestra ciudad”, al tiempo que destacó, “venimos de una semana de permanentes negociaciones, de interpelaciones a sectores, a la UTA, a los empresarios, para ver de qué forma le brindamos servicios a la gente, que es nuestro motivo, nuestra responsabilidad mayor. Hoy por suerte, los sectores entendieron que era necesario dar una respuesta, salir a trabajar, creo que la forma de ir para adelante es poniendo todos nuestra mejor voluntad para que podamos seguir teniendo un sistema que fue excelente en algún tiempo, que empezó a venirse abajo con el tema de la falta de recursos y que tenemos que enfrentarlo. Hoy más que nunca con semejante cantidad de impactos negativos en gran parte de la población donde aumenta la pobreza y más se necesitan este tipo de servicios, tenemos que estar a la altura todos de estas circunstancias: los trabajadores, las empresas, el municipio.”

La continuación del Boleto Estudiantil Gratuito y Universal es otro de los programas que corre peligro debido al corte intempestivo de recursos por parte del Gobierno Nacional, en este marco el intendente Jorge, se refirió al tema indicando que, “el municipio ha hecho un aporte al sistema de un adelanto del BEGU, que con mucha sinceridad y claridad quiero decir que corre peligro, pero hemos adelantado los meses de marzo y abril justificando un aporte de cien millones de pesos al sistema para que se puedan terminar de pagar, casi en un 80% todos los sueldos debidos. Esto es un acta de compromiso con las empresas y fundamentalmente tener el crédito de poder garantizar para los meses de marzo y abril la continuación del programa BEGU. Luego tendremos que analizar las ecuaciones finales, cuando terminen los conflictos judiciales y veamos finalmente si el presidente de la Nación decide el corte total de los subsidios”.

Por último reflexionó que “si se toma esa decisión, estamos bregando sea mitigada, y no castigue a la gran mayoría de los argentinos que utilizan un servicio público por excelencia”.

Acompañando al intendente, estuvo el secretario de Servicios Públicos, Guillermo Marenco, quién también destacó los esfuerzos conjuntos de los empresarios y trabajadores para encontrar soluciones viables y refundar el sistema de transporte en la ciudad, “empezamos a transitar un día con buenas noticias, con novedades importantes, después de siete días de medidas de fuerzas. Obviamente entendemos del reclamo de los trabajadores de la UTA, entendemos también la posición de los empresarios, porque el sistema de transporte del interior del país, donde está involucrada la ciudad de San Salvador de Jujuy, recibió un golpe muy duro por parte del Gobierno Nacional, con la quita intempestiva, inconsulta, del Fondo Compensador del Transporte, lo que significó arrojar prácticamente al quebranto, en 24 horas, al sistema y a muchas de las empresas del transporte del interior”.

Marenco subrayó que “hasta la fecha, el gobierno Municipal, ha venido haciendo todos los trámites pertinentes a nivel nacional, para que se trate de rever esta situación. No tuvimos ningún tipo de respuesta, y obviamente significó tener que apelar a nuevos métodos y a buscar nuevas alternativas, costó encontrarlas, estamos en el inicio de ese proceso, un esfuerzo muy grande por parte del municipio, también un esfuerzo de parte de los empresarios y de los trabajadores, para entender que había que refundar el sistema de transporte de la ciudad de San Salvador de Jujuy”.

El secretario remarcó que dicho esfuerzo conjunto dio como resultado que “hoy estén empezando a prestar servicio las empresas, paulatinamente se va a ir solucionando, y ojalá que sea el inicio para que de acá en adelante podamos empezar a tener una claridad respecto del normal funcionamiento que es lo que más deseamos nosotros para el bienestar de la comunidad”

En el contexto de la vuelta a la normalidad del servicio de transporte, se llevó a cabo la actualización de las tarifas de las diversas líneas, al respecto el secretario de Servicios Públicos, explicó que “dentro de los acuerdos a los que se llegaron, no solamente hubo un aporte muy importante por parte del Ejecutivo Municipal de adelanto de fondos para el BEGU, a los efectos de que se pueda llegar a una aproximación de la deuda existente entre los empresarios, y los trabajadores, sino que también se consensuó y se habló con la gente de Nación Servicios para que la tarifa que teníamos previsto impactara a fin de mes, impacte en el día de hoy a los efectos de generar una mejora de la ecuación económica financiera y empezar a mitigar el faltante de los casi 800 millones de pesos que el día de hoy no mandó el Gobierno Nacional para el funcionamiento del sistema de transporte, tanto en materia de Atributos Sociales, como en materia de lo que es el Fondo Compensador que solamente está derogado por un comunicado de prensa y no tiene resolución ni documentación, decreto, nada que avale tal decisión”.

