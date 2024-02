Ministerio de Desarrollo Humano. Tercera Fecha de la Liga Nacional de Vóley Sentado en Jujuy

Jujuy recibió por primera vez a equipos de distintas provincias, pertenecientes a la Liga Nacional de Vóley Sentado

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Desarrollo Integral en coordinación con el Centro Integral de Desarrollo Físico (CIDEF), colaboró con la organización y gestión de la Tercera Fecha de la Liga Nacional de Vóley Sentado.

Entre los equipos que participaron de las jornadas, estuvieron presentes los equipos Tortu, Paisanos y Oeste, representando a la provincia de Buenos Aires. El Chaco también estuvo presente, representado por Titanes. Además del equipo local CDA- CIDEF y la Pre- Selección Argentina Femenina.

La ministra de Desarrollo Humano , Marta Russo Arriola, expresó “para nosotros es un honor recibir a los equipos y contar con su participación. El deporte, sin dudas, es una herramienta que impulsa la inclusión y que refuerza las habilidades y destrezas, garantizando que las personas con discapacidad tengan las mismas oportunidades de participar y potenciar al máximo sus capacidades. Esto irá contribuyendo al Desarrollo Integral, uno de los objetivos que desde el gobierno de Jujuy y el ministerio estamos impulsando para garantizar la igualdad de oportunidades. Estas políticas públicas son parte de un Estado que garantiza derechos para todas las personas”.

La presidenta de Paravóleibol, Laura Cometto, estuvo presente en la jornada y expresó “estoy muy agradecida por el recibimiento en la provincia de Jujuy. En el año 2016 retomamos este proyecto junto con la Federación Metropolitana en Buenos Aires. Queremos que este deporte se visibilice y que cada vez más los jóvenes participen de esta actividad y se sumen, estamos muy felices de estar acá”.

Por su parte, desde la dirección ejecutiva, Lorena González, comentó su historia de vida y el significado de este deporte: “después de haber sido jugadora de la selección de Vóley Argentina, y tras atravesar un tumor óseo en el que tuve que realizarme varias operaciones, me acerqué a este deporte. Al volver, me di cuenta que había vencido prejuicios con respecto al deporte adaptado. Me dio alegría, pero también es importante destacar que a diferencia del deporte convencional, es más cooperativo que competitivo. En el año 2016, solo éramos 10 jugadores. En la actualidad tenemos alrededor de 11 equipos en todo el país, por eso es importante seguir con estas acciones.”

También estuvieron presentes la secretaria de Desarrollo Integral, Belén García Goyena, la directora provincial de Asistencia Directa, Graciela Ortiz, la Coordinadora de Protección de Derechos de Personas con Discapacidad, el entrenador. el presidente del Centro Integral de Desarrollo Físico Luis Mendieta, y parte de la Organización Deportiva, representada por Leo Chaio.