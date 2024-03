Concejales abordan la emergencia de la red vial en San Salvador de Jujuy

En el Salón de Reuniones del Concejo Deliberante de la Ciudad, los concejales recibieron a la Secretaria de Hacienda, Agustina Apaza; Secretario de Servicios Públicos, Guillermo Marenco y Secretario de Obras Públicas, Aldo Montiel, para tratar temas de vital importancia para los vecinos y el ambiente de San Salvador de Jujuy. Además, continúan sus labores legislativas del presente periodo con reuniones de Labor Parlamentaria.

En este contexto, el Presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, detalló el encuentro junto a los tres funcionarios municipales que tenía por objetivo analizar tres iniciativas, una presentada por el FIT, otra presentada por el Partido Lyder a través de la concejal Liliana Giménez y una tercera presentada por el Bloque del Frente Cambia Jujuy, analizando la declaración de la emergencia de la red vial de la ciudad de San Salvador de Jujuy, en virtud de las intensas lluvias que continuarán en la ciudad. “Asi que, en ese sentido, la idea es dotar al Ejecutivo de herramientas que permitan acelerar los procesos licitatorios, que permitan la contratación de mayor cantidad de máquinas, a fin de poder trabajar sobre las carpetas asfálticas y por supuesto en aquellas calles que no están pavimentadas y también dotar al Ejecutivo de recursos necesarios a fin de avanzar con estas obras”

“El secretario de Obras Públicas -continuó Lisandro Aguiar- nos manifestaba el aumento de los costos que ha tenido, particularmente, el valor del hormigón, de concreto asfáltico o asfalto negro; asi que estamos buscando soluciones, alternativas, estamos consensuando con el resto de los bloques políticos la sanción de una ordenanza que nos permita avanzar en ese sentido”.

Por su parte, el Secretario de Servicios Públicos, Guillermo Marenco, agradeció la invitación del Presidente del Concejo Deliberante, y agregó que este encuentro tenia por fin tratar, evaluar y analizar en profundidad la emergencia hídrica, vial que se ha dado en la ciudad, “obviamente esto ha llevado a la ciudad a una situación bastante compleja en materia del estado de las arterias, tanto de las calles que están pavimentadas, de las que están hormigonadas, como de las que están enripiadas o no cuentan con pavimento; la verdad es un tema bastante delicado que requería el análisis en profundidad, evacuamos absolutamente todas las dudas que tenían los concejales no solamente en materia del estado de las carpetas de rodamientos sino también de toda la situación en particular que tiene que ver con los daños que generan las tormentas en el alumbrado público, en la caída de árboles, en el excesivo crecimiento de las malezas. Es decir, hicimos un análisis bastante global, los interiorizamos al respecto de todos los temas, evacuamos absolutamente todas las dudas y obviamente dejamos los instrumentos necesarios como para que a partir de lo que ellos dispongan se puedan llegar a generar los elementos necesarios o las reglamentaciones, minutas u ordenanzas que fueran necesarias para poder encarar todo lo que es el mantenimiento de la ciudad”.

Estuvieron presentes, acompañando al Presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, la totalidad de los concejales que recibieron a: la Secretaria de Hacienda, Agustina Apaza, que se presentó con pate de su equipo integrado por la Contadora General del Municipio, Romina Sánchez y la Sub Contadora General, Mabilia Corvalan; el Secretario de Servicios Públicos, Guillermo Marenco y Secretario de Obras Públicas, Aldo Montiel.

Labor Parlamentaria

Por otro lado, el Presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, sostuvo que también se ha realizado la reunión de Labor Parlamentaria y “hemos fijado la posibilidad de sesionar el día jueves y en ese sentido buscamos cierto consenso para algunas iniciativas que nos parece importante y que tienen que ver con el ahorro, con la reestructuración dentro del ámbito municipal, que es muy importante para poder prestar los mejores servicios”.

Labor Parlamentaria

Por otro lado, el Presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, sostuvo que también se ha realizado la reunión de Labor Parlamentaria y “hemos fijado la posibilidad de sesionar el día jueves y en ese sentido buscamos cierto consenso para algunas iniciativas que nos parece importante y que tienen que ver con el ahorro, con la reestructuración dentro del ámbito municipal, que es muy importante para poder prestar los mejores servicios”.