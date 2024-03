Entregaron reconocimientos a DJ´s de la provincia

El pasado sábado por la tarde, en el anfiteatro de Las Lavanderas celebraron el Día Internacional de los Disc Jockey, entregando reconocimientos a la trayectoria y popularidad a varios DJ de la provincia que estuvieron mostrando sus mejores enganchados al público que se hizo presente.

El Día Internacional del DJ fue instituido el 9 de marzo del 2002 por la Fundación “World DJ Found” y por la ONG “Nordoff Robbins Music Therapy”, y fue pensado para rendir homenaje a aquellas personas que se dedican a las mezclas musicales. Los Disc Jockey, son los que se encargan de crear, seleccionar y reproducir o mezclar música propia o compuesta por otros artistas.

Los DJ que estuvieron mostrando su música al público y recibieron reconocimientos por la contribución y el aporte a la cultura de la música de parte del Concejo Deliberante y la Municipalidad de la Capital, fueron: Cecilia Busetti (Femesis), Abril Agostini, Santiago Hueda, Luis Reyes, Raúl Casapia, Abel Parraga, José Luis Vacaflor y Efrain Quinteros.

Al respecto, el Presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, manifestó: “En este hermoso lugar que tiene nuestra ciudad, en este espacio donde los jujeños nos encontramos de manera permanente, estamos celebrando a los DJ`s en su día, disc jockeys muy antiguos que tocaban música de los 70, 80 y 90 en antiguos boliches de nuestra Ciudad, y disc jockeys que son muy jóvenes que también están presentes. Todos los domingos ponen música en cada uno de los boliches de nuestra Ciudad”. Y continuó: “fue un hermoso encuentro con mucha gente de todos los barrios compartiendo, la gente se enganchó inmediatamente, se quedaron con su mate acompañando, participando y bailando”.

Sobre la organización del evento, Raúl Casapia expresó: “la idea era reconocer a disc jockeys no solamente de los 80 y 90, sino que también Djs de la actualidad, porque me parece justo brindar un reconocimiento a las personas que fueron parte de la noche jujeña, fundamentalmente para divertir a la gente. Este es uno de los primeros eventos que se realiza, pero no será el último, Esto es una terapia para la gente que viene y se distrae, porque esto es cultura y está bueno que la gente entienda que hay mucho movimiento de música distinto, como la música electrónica, el cachengue, pop, rock, hay de todo para escuchar”.

Para finalizar, la DJ Femesis, Cecilia Bussetti, destacó: “Estoy muy contenta por la invitación, es la primera vez que vengo a uno de estos eventos, soy DJ desde hace cuatro años y es la primera vez que participo de este tipo de encuentros, me parece muy importante que se resalte el trabajo de los Djs de Jujuy. Mi carrera comenzó aquí en Jujuy en plena pandemia, porque estuvimos mucho tiempo encerrados, fui a tocar a Salta, Bolivia, vuelvo a Santa Cruz de la Sierra en abril, la gente siempre me recibe con buena onda, ya que es una música que no todo el mundo conoce, porque particularmente toco tecno que es un género dentro de la música electrónica que por ahí la gente no conoce mucho, pero lo tomaron bien”, concluyó.