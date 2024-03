Deportes. Apoyo del Gobierno a Malena Giménez para participar del Grand Prix de tenis de mesa en Mendoza

La destacada tenismesista tomará parte del selectivo sub 15 y sub 19 los días 20 y 21 de marzo, en tanto que el Grand Prix se desarrollará desde el 21 al 23 de marzo en la ciudad de San Martín a 40 kilómetros de la capital mendocina, correspondiente a la segunda fecha del Circuito Nacional para categorías desde sub 19.

El secretario de Deportes, Luis Calvetti, siguiendo con las políticas de desarrollo deportivo y apoyo a representantes jujeños, recibió a Malena Giménez, tomando conocimiento de su participación en el selectivo de Tenis de Mesa sub 15 y sub 19 y el Grand Prix de San Martín que se desarrollará en la provincia de Mendoza.

El funcionario luego de entregar pasajes para el traslado de la deportista, resaltó que Malena representará a la provincia por segunda vez en este año, y anunció el apoyo a través de un trabajo coordinado con el Ministerio de Salud y el área de Kinesiología de la Secretaría de Deportes en tratamiento nutricional y preparación física.

Finalmente, la tenismesista, Malena Giménez, agradeció al Gobierno de la provincia para su traslado y preparación integral, buscando lograr el objetivo de posicionar a Jujuy en lo más alto de tenis de mesa.