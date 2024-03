Celebración inclusiva en conmemoración al Día Mundial del Síndrome de Down

El próximo sábado, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy prepara llevará a cabo una jornada de actividad física única, donde instructores capacitados, con síndrome de Down liderarán una clase abierta a toda la población, en el Centro Deportivo Municipal N° 1, ubicado en la punta del Parque San Martín, desde las 17 horas hasta las 19 horas.

Al respecto, la subsecretaria de Desarrollo Humano, Daniela Amerise, resaltó la importancia de este evento como parte de la construcción de una sociedad inclusiva, “hoy estamos presentando por iniciativa de un sector privado, conmemorar a través de una actividad física el Día Mundial del Síndrome de Down, con instructores capacitados con síndrome de Down. La convocatoria es para toda la población que se acerca a tomar esta clase y que seamos realmente una sociedad inclusiva, que es el lema que el Intendente Raúl Jorge tiene para San Salvador de Jujuy y que nosotros, desde la Secretaría de Desarrollo Humano tratamos de sostener y trabajamos para sostenerlo, generando este tipo de acciones y apoyando al sector privado cuando también se acercan a nosotros para generar este tipo de espacios”.

Por su parte, Sandra Battistella, invitó a toda la comunidad a participar y acompañar a los chicos en este día especial, “el Intendente presente en todas estas cosas nos hace muy felices, el disfrute de quienes van a dictar las clases y quienes van a tomarla tiene que ver con la inclusión que siempre promovemos desde la Secretaría de Desarrollo Humano”.

A su turno, la directora General de Deportes, Cristina “Kitty” Conde, destacó el trabajo conjunto con el sector privado, las instituciones y la Coordinación de Inclusión desde la municipalidad para hacer posible esta actividad, “se sumó la Coordinación de Inclusión desde la municipalidad y Zuleica Salim, que es una profesora del medio, que tiene instructorados y tiene la posibilidad de, a través del ritmo y del baile, que es algo tan fundamental para todos nosotros, sumarse y con esta iniciativa la Dirección General para que este día sábado, conmemorando el Día Mundial del Síndrome de Down, podamos tener esta actividad dada por chicos”.

Por su parte, la coordinadora de Inclusión, Mariel Sadir, resaltó la articulación de un equipo grande entre la Coordinación de Inclusión, Deporte y Recreación, la Dirección General y la Secretaría de Desarrollo Humano, “estamos todos juntos, todo el equipo de la municipalidad para apoyar este tipo de actividades, así que los vamos a estar esperando, este sábado a las 17 horas hasta las 19 en el predio de la punta del Parque San Martín”, señaló Sadir.

Finalmente, la instructora Zuleica Salim, quien liderará la actividad, expresó su orgullo por esta iniciativa única, “va a ser una actividad muy bonita, muy especial, es la primera vez, no creo que haya otro antecedente donde se haya enmarcado una clase solamente con instructores con síndrome de Down”, compartió Salim. En su centro de capacitación MODEFI, Movimiento Deporte y Fitness, Salim promueve el trabajo de inclusión no solo con personas con síndrome de Down, sino también con otras deficiencias o síndromes, siempre buscando la inclusión en todas sus capacitaciones.

Nota audiovisual: https://youtu.be/edsC7My1O88