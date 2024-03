Entrevista con el Dr. Pablo Jorge: Avances y perspectivas en el tratamiento del Cáncer de Colon en vísperas del Día Mundial contra esta enfermedad

En la antesala del Día Mundial contra el Cáncer de Colon, que se conmemora cada 31 de marzo, la Dirección General de Salud Integral de la Municipalidad, llevó a cabo una entrevista con el Dr. Pablo Esteban Jorge, reconocido cirujano y especialista en coloproctología. Con una trayectoria avalada por su formación en la Universidad Favaloro y su residencia en el Hospital Churruca Visca, el Dr. Jorge, destacado por la Asociación Argentina de Cirugía y la Sociedad Argentina de Coloproctología, compartió sus conocimientos y experiencias sobre esta enfermedad.

¿Qué es el cáncer?

El cáncer es un sobrecrecimiento patológico de células que supuestamente pierden ciertas características de control que hacen que esa célula empiece a multiplicarse descontroladamente. Para hablar específicamente del cáncer de colon o cáncer colorectal, es importante saber que es el tercero en incidencia en la República Argentina, después del cáncer de mama y el cáncer de próstata.

Siendo el tercero en frecuencia en la estadística de cáncer, es el segundo en mortalidad de los cánceres después del cáncer del pulmón. En la Argentina se diagnostican entre 13.500 y 14.000 nuevos cánceres de colon por año y llevan a 7.000 muertes por año, o sea que es estadísticamente muy significativo para nuestro país.

Las posibilidades de tener un cáncer de colon para la población general es que uno de cada 23 hombres va a tener un cáncer de colon y una de cada 25 mujeres. Todos conocemos más de 25 personas, por lo que seguramente en la vida vamos a conocer 1, 2 o 3 personas que sufran de cáncer de colon.

El 90% de los cánceres se producen en personas mayores de 50 años, eso es importante saberlo, pero hoy en día, y no es sabido por qué, se está viendo una mayor incidencia de cáncer de colon en menores de 50 años. Puede ser producto del tipo de alimentación, puede ser porque nos vemos invadidos por instrumentos radio, radiofrecuencias, bluetooth, wifi, internet, todo lo que nos cruza por el cuerpo que nosotros no vemos, también se está investigando a ver si tiene algún factor por el cual se vea esta incidencia mayor en menores de 50 años, antes el cáncer de colon era un cáncer que se veía en personas grandes y hoy en día tengo pacientes de 26, 27 años.

¿Cómo se puede prevenir esta enfermedad?

Es importante saber que el cáncer de colon tiene una historia natural, todos los cánceres tienen una historia natural, es decir, que desde una célula normal hasta que se forma un cáncer pasa un tiempo y tienen que suceder algunas cosas en el medio para que esa célula mute y forme un cáncer. En la historia natural del cáncer de colon es una historia natural prolongada, se dice que de una célula normal hasta un cáncer tienen que pasar aproximadamente 10 años de evolución, eso es un dato muy importante para la prevención. En esa evolución de una célula normal hasta un cáncer en el colon interviene una compleja interacción entre factores hereditarios y ambientales. Esos factores ambientales tienen que ver con el estilo de vida, la alimentación, si uno hace ejercicio, no hace ejercicio, la obesidad, el tabaquismo, el alcoholismo, etc.

En el 90% de los cánceres del colon, uno encuentra una lesión precursora, y eso es muy importante, si uno la encuentra a tiempo, puede prevenir ese cáncer. Entonces, de lesión precursora a cáncer pueden pasar entre 10 a 15 años y eso es una ventana de tiempo que nos da este tumor para encontrarlo y sacarlo previamente, que sea un cáncer, un tumor maligno o un cáncer invasor. Y en este tiempo que puede pasar tantos años en el medio, ahí es donde tenemos que actuar nosotros, médicos, el Estado, las empresas, los diarios, los métodos de información para informar a los pacientes que se tienen que hacer algún método de prevención.

¿Existe sintomatología en este tiempo?

Desde que la lesión precursora de cáncer, que es un pólipo, hasta que empieza a desarrollar síntomas, pasa un tiempo prolongado, generalmente cuando uno encuentra los síntomas es porque ya es un tumor avanzado, un tumor en el cual ya la acción que podemos desarrollar nosotros los médicos es más invasiva, más cruenta. Todo ese periodo de tiempo, de 10 años es silente, es decir, no hay síntomas, y es ahí donde nosotros tenemos que insistir con los métodos de prevención.

¿Cuáles son los métodos de prevención?

El más utilizado y el que estamos tratando de promover es el estudio de sangre oculta en materia fecal, es un test muy fácil hacerlo, uno se lleva a su casa un hisopo que viene con un corto objeto que es un líquido, y uno tiene que tomar una muestra en la materia fecal, en la privacidad de su casa, lo pone dentro de un tubo de ensayo, que viene con un líquido y se manda al laboratorio. Ese test nos dice si es positivo o si es negativo, se denomina Test Inmunológico de materia fecal.

Si ese test da positivo, pasamos a hacer una videocolonoscopía, que es un estudio un poquito más invasivo. Ese test de sangre oculta en materia fecal hay que hacerlo una vez al año.

Lo que hacemos por lo menos aquí en Jujuy es, a través de los agentes sanitarios, identificar a las personas mayores de 50 años y con los agentes sanitarios lograr hacer los test. Eso nos da una radiografía de qué personas y en qué lugares tienen sangre oculta en materia fecal positiva, y ahí es donde tenemos que llegar nosotros con la colonoscopía.

¿Este test es gratuito?

Es gratuito, si uno tiene obra social, lo puede hacer en cualquier laboratorio, en la orden médica, después pasaríamos a la colonoscopía, la videocolonoscopía es un estudio que está indicado para realizarse a toda persona mayor a 50 años, entre los 50 y los 75 años, cada 10 años y se realiza a toda la población, tanto hombres como mujeres del mundo.

Esto es muy importante: la colonoscopía lo hacemos los coloprotólogos y los gastroenterólogos, en Jujuy se hace en el Hospital Pablo Soria, lo hace el Servicio de Gastroenterología o el Servicio de Cirugía, o lo hacen los gastroenterólogos en los sanatorios privados, a través de la obra social. Es un estudio que se hace bajo sedación anestésica, es decir, el paciente no va a sentir nada. El endoscopio lo que permite es ver todo el interior del colon, hacer diagnóstico de los pólipos y hacer la resección de esos pólipos en el momento. Y eso nos da una pieza de anatomía patológica, una biopsia, que nos permite saber si ese pólipo es benigno o es maligno.

Lamentablemente, existe el tabú de la colonoscopía, el miedo a un procedimiento que se supone que puede ser doloroso, molesto, el tabú de un endoscopio que se introduce por el ano. Todo eso es entendible, pero es importante que las personas sepan que se hace bajo anestesia, y es un día cada 10 años, no es algo tan difícil de hacer. Es importante entender que, si nos hacemos la colonoscopía cada 10 años, el riesgo de fallecer de cáncer de colon es casi nulo, es por eso que la prevención secundaria es muy importante.

¿El test se hace a partir de los 50 años?

Sí, a partir de los 50 años. También es importante identificar a las personas que tienen mayor riesgo, el 80-90% de los cánceres de colon son cánceres esporádicos, ¿Qué significa eso? Que son pacientes sin antecedentes previos de riesgo, que aumentan el riesgo para tener este cáncer. Por ejemplo, ¿qué factores de riesgo podemos tener?: Familiares de primer grado con cáncer de colon, si ese familiar tenía menos de 60 años cuando se hizo el diagnóstico del cáncer de colon, ese paciente tiene un riesgo más elevado de cáncer de colon. Entonces, lo que se intenta hacer es llegar antes con la colonoscopía y se hacen colonoscopías más frecuentes, todo eso lo vamos a definir en la consulta médica.

¿Cuáles son los factores de riesgo?

Pacientes que tienen alguna enfermedad predisponente para el cáncer de colon, por ejemplo, enfermedades inflamatorias del intestino, enfermedad de Crohn o la Colitis Ulcerosa, son enfermedades autoinmunes que aumentan la posibilidad de tener un cáncer de colon. Factores hereditarios como, por ejemplo, la Poliposis Adenomatosa Familiar, que son personas que tienen alta cantidad de pólipos en el intestino, y eso también tiene mayor riesgo de cáncer de colon. O los pacientes que tienen antecedentes de síndrome de Lynch, que son síndromes genéticos, hereditario también, y que tienen mayor predisposición a tener cánceres de colon y otros tumores en otras partes del cuerpo.

Una enfermedad que está muy en auge ahora es el Colon Irritable, perono tiene nada que ver con el cáncer de colon, el colon irritable básicamente es una sobreestimulación colónica o una respuesta exagerada del colon y del intestino delgado a ciertos estímulos. Esos estímulos pueden ser tóxicos, alimenticios, puede ser el estrés. Es como una respuesta exagerada del estrés.

¿Cuáles son los síntomas del cáncer de colon?

Tener en cuenta el sangrado, sangre con la materia fecal. Cuando uno ve sangre con la materia fecal, no es normal, allí uno tiene que hacer la consulta. Más aún si es una sangre mezclada con la materia fecal, una sangre oscura, sangre negra, sangre con coágulos, que parece una menstruación, una sangre no fresca. Eso es un sangrado que viene del intestino, del colon, y que puede ser la primera manifestación del cáncer de colon.

Cambios en el hábito evacuatorio, es decir, personas que eran normales o para defecar, que de un momento a otro empiezan a estar más constipadas, dolores abdominales, distensión abdominal, intolerancia digestiva, pérdida de peso que uno no explica, anemia crónica. Personas que vienen siendo estudiadas por anemia y no se sabe por qué, se tiene que hacer una colonoscopía porque es frecuente también que produzca el cáncer.

¿ Cuáles son las etapas del Cáncer de Colon

El cáncer de colon se divide en 4 estadios. Estadio 1 es el estadio más benigno, o sea, más temprano y el estadio 4 es el estadio más avanzado donde ya hay metástasis a otros órganos. Cuando uno encuentra un tumor en un estadio 1 o en un estadio 2, el tratamiento quirúrgico es curativo, es decir, con una cirugía, que va a depender del tipo de tumor, del lado del colon que esté, si es un colon izquierdo, un colon derecho o es un recto, el tipo de cirugía bien hecho por profesionales capacitados y entrenados en cirugía colorectal, es altamente curativo.

Cuando uno opera y es un tumor en un estadio avanzado, en un estadio 3 o en un estadio 4, ya requiere, aparte de la cirugía, un tratamiento oncológico, que es un tratamiento con quimioterapia o quimioterapia y radioterapia. Esos estadios, dependiendo de cada tumor y cada paciente y la localización, tienen distintas supervivencias. Se dice que una buena supervivencia es un 70-80% de supervivencia a los 5 años. Entonces, va a depender mucho del lugar donde está el tumor, del estadio del tumor y de la persona. Pero es lo mismo para un paciente de edad avanzada que un paciente joven.

¿Cómo es el tratamiento del cáncer de colon?

El tratamiento tiene que ser multidisciplinario, ¿Qué significa eso? No es solamente el oncólogo o el cirujano o el gastroenterólogo el que trata este tipo de cáncer, sino que es un equipo multidisciplinario en el cual intervenimos los cirujanos, los gastroenterólogos, los oncólogos, los radioterapeutas, los nutricionistas, la psicología, todo un grupo de gente que aborda el problema, abarca todos los aspectos del problema y se lo trata. Si está bien tratado, el tratamiento es efectivo.

Es muy importante poder resaltar que, al ser abordado en estadios tempranos, el cáncer se cura en el momento en el que se realiza la cirugía.

¿Cómo es la reacción de los pacientes frente a esta posibilidad de hacerse una operación?

Es muy importante que entienda la persona que la cirugía y todo lo que conlleva un acto quirúrgico es una etapa difícil para la persona, pero no es imposible.

Una cirugía bien hecha no produce incapacidades, no produce mucho dolor en el posoperatorio, no produce muchos cambios y pasada la etapa quirúrgica y el posoperatorio inmediato, el paciente va a tener una vida completamente normal. Cuando uno hace una resección de un cáncer de colon, algunas veces requiere hacer la unión del colon con el recto o la unión del recto entre sí, y eso requiere una bolsita de colostomía temporal.

¿Qué es la colostomía?

La colostomía es un pedacito de intestino que sale a través de la pared abdominal para que uno evacue a través de una bolsita, que hoy en día y gracias a la industria, a la tecnología, vienen bolsitas de colostomía muy buenas. Son bolsas que muchas veces no se despegan, que tienen filtros para el olor, prácticas para el uso, descartables, son importadas, son caras, pero la mayoría de las obras sociales las proveen y le dan al paciente la posibilidad de seguir haciendo su vida. Yo tengo muchos pacientes con bolsa de colostomía, se puede tener una vida muy digna con ella. Muchas veces son transitorias, se utilizan unos meses y después se la cierran hasta que cicatriza todo lo que hayamos hecho dentro del abdomen.

¿Qué se hace en la primera consulta de oncología? ¿Qué le puedo preguntar el paciente al doctor?

Cuando uno viene por una consulta por un sangrado, que la mayoría de los pacientes vienen a verme por un sangrado, yo les voy a explicar que el sangrado puede venir de distintos lugares. Puede venir de una simple hemorroide, para eso los voy a revisar, voy a hacer un examen proctológico, que tengo que ver el ano, colocar un anoscopio, ver las hemorroides internas, si es eso lo que está sangrando o no. Y si no identifico el sitio de sangrado, tengo que pedir una colonoscopía. Entonces el paciente se va a hacer una colonoscopía, y eso nos va a dar un mapeo de todo el colon. Si es que en la colonoscopía se encuentra un cáncer de colon, ahí voy a empezar a abrir lo que se llama el protocolo.

Pero es importante que el paciente cuando acude al médico, esté bien atento de los síntomas que tenga, sangrado, cambios en el ritmo evacuatorio, dolores abdominales, pérdida de peso, que trate de acordarse de antecedentes familiares, padre, madre, abuelo, algún hermano, algún tío, todos esos son datos muy importantes para nosotros. Fundamentalmente tenerlos en cuenta en esta cuestión del diagnóstico diferencial.

Datos de la Entrevistadora: Lic. Sofía Torrico M.P. 854 . Referente del Programa de Promoción de la Salud Integral – Dirección General de Salud Integral