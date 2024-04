El ministro Cardozo expuso el proyecto de emergencia económica en Diputados

El ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo, visitó la Legislatura de la Provincia, invitado por la Comisión de Finanzas, a los fines de explicar y responder a las inquietudes de los legisladores miembros. El funcionario estimó positiva su exposición sobre diversos aspectos del proyecto de ley de emergencia económica.

Señaló que el balance de este encuentro con los legisladores provinciales es positivo y que los mismos plantearon diversos temas vinculados con dicho proyecto, como así también otros puntos sobre la situación económica y financiera de Jujuy, que fueron aclarados todos.

El titular de la cartera de Hacienda y Finanzas, detalló que algunos de los principales planteos giraron en torno a las condiciones de trabajo, que fue aclarado, que no se va a tomar ninguna medida que vaya en detrimento de los trabajadores.

Cardozo resaltó que no hay un cálculo de un “rojo” para la provincia, puesto que las finanzas están en orden y equilibradas, para luego precisar que “lo que hay es una previsión muy corta de lo que proporciona Nación y no sabemos qué otra medida tomará Nación. Por eso, justamente tenemos que ser previsores y cautos a la hora de tomar medidas, que, si nos comprometemos a algo que no podamos cumplir, después será responsabilidad nuestra. Por eso vamos con mucha cautela en las decisiones económicas que tomamos”.

El funcionario hizo hincapié en que,” la ley pretende ser una herramienta que permita al Poder Ejecutivo maniobrar, en caso de ser necesario, en forma rápida y eficiente”.

Asimismo, puso énfasis en el trabajo conjunto con los diputados de los distintos bloques para que salga desde el Poder Legislativo una normativa superadora.

Por último, recalcó que quedan a disposición de los legisladores ante cualquier duda que puedan tener en cuanto a números y otras cuestiones de la provincia, que hagan referencia al abordaje a este proyecto de emergencia.

El titular de la cartera mencionada asistió al Salón Marcos Paz acompañado por miembros de su gabinete.