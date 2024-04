Articulación con municipios. Perico: fortaleciendo las políticas públicas con municipios en prevención de la violencia de género

Se llevó a cabo en ciudad Perico un encuentro para articular acciones con el municipio de prevención de la violencia por motivos de género

Con la finalidad de continuar fortaleciendo las políticas públicas de prevención y erradicación de la violencia por motivos de género en toda la Provincia a través de la articulación de acciones con los municipios y comisiones municipales, se llevo a cabo un encuentro en ciudad Perico.

En esta oportunidad la presidenta del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades, Lourdes Navarro encabezó el encuentro con la referente del Consejo Municipal de la Mujer, Gisel Rueda y los equipos de trabajo donde se acordaron lineamientos de trabajo para difundir herramientas que permitan identificar tipos, modalidades y situaciones de vulnerabilidad por la que estén atravesando mujeres y personas del colectivo LGBTIQA+ y poder actuar buscando la ayuda necesaria para cada caso.

El Gobierno de la Provincia de Jujuy cuenta para asistir a las personas en situación de vulnerabilidad de 19 Centros de Atención a Mujeres en Situación de Violencia distribuidos en todo el territorio. Allí profesionales del trabajo social, la psicología y la abogacía son quienes acompañan el proceso en cada caso. Es de destacar que el tratamiento psicológico y el asesoramiento legal son servicios gratuitos.

Desde el año pasado el Consejo Provincial de Mujeres sigue promoviendo la creación de las áreas destinadas a la prevención de las violencias por motivos de género en las localidades donde no había como así también fortalecer el acompañamiento no solamente en la intervención para los abordajes de situaciones de violencia sino en diferentes acciones que se van concretando a través de proyectos, capacitaciones, talleres etc.

Participaron de la jornada la directora de Abordaje Integral contra las Violencias de Género, Miriam Valdéz y la coordinadora de los Centros de Atención Integral a la Violencia de Género, Gabriela Salinas del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades; el coordinador del Área de Diversidad, César Velásquez y el profesor José Checa.