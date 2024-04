El intendente Jorge reconoció como “Visitante Distinguido de la Ciudad” a un excombatiente de la Guerra de Malvinas

En un acto que estuvo cargado de emoción el intendente Raúl ”Chuli” Jorge, entregó el decreto que reconoce como Ciudadano Distinguido de la ciudad de San Salvador de Jujuy al Brigadier Mayor Guillermo Adolfo Donadille por su participación como excombatiente en el conflicto bélico del Atlántico Sur. Durante la Guerra de Malvinas como capitán formó parte del Grupo 6 Caza, II Escuadrón Aeromóvil Dagger, “La Marinete”.

En este sentido, el intendente Raúl ”Chuli” Jorge, inició sus palabras destacando en la presencia del Brigadier Donaidille la valentía del soldado argentino, “tiene una amplia trayectoria en la Fuerza Aérea y fue combatiente de Malvinas con algunos hechos heroicos que valían la pena en este proyecto del Concejal Millón destacar su presencia y otorgarle el reconocimiento de interés en esta visita, sobretodo con todo lo que encierra esta gesta de los héroes de Malvinas y lo que representa para el pueblo argentino”.

Además, remarcó la misión del municipio para que los chicos no olviden esta causa nacional que debe permanecer siempre presente, “aprovechamos su visita motivo de una charla que dictó en la Ucasal, para que el tema de Malvinas no se apague y en este aspecto invito a los vecinos a que se acerquen a la colectora de Alto Comedero visiten el museo que rinde homenaje a nuestros héroes de Malvinas para que aprendan y valoren una causa que tiene más de 40 años pero no por eso ha perdido su vigencia”.

Por su parte, el concejal Gastón Millón, indicó las intenciones del reconocimiento emanado desde el Concejo Deliberante, “es un honor acompañar al intendente en este homenaje rindiendo un tributo a un héroe de Malvinas que es el reflejo de lo que venimos trabajando a través de los códigos QR en diferentes barrios de la ciudad, nombramiento de calles con su nombre sino que también aprovechando la estadía del Brigadier Donadille hacer un homenaje en vida”.

Finalmente, el Brigadier Mayor Guillermo Adolfo Donadille, sorprendido por el agasajo recibido por parte del municipio acotó, “desde mi primera incursión allá por el año 1976 y después de idas y vueltas en las fuerzas siempre quedo la intención de volver a Jujuy pero mi idea solo era como un turista más, pero la vida por situaciones personales me llevó a volver anualmente y seguir conociendo gente muy buena como mis amigos del Aero Club Jujuy. Hoy con asombro y agradecimiento recibo una distinción que la tomo en representación de todas las Fuerzas Armadas y especialmente a mis compañeros caídos en la Guerra de Malvinas en 1982”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/MHys3n384HQ