Conmemoración. Brigadistas que cuidan nuestros bosques y protegen la biodiversidad

En el marco del Mes Provincial del Ambiente, las 5 nuevas bases con que cuenta la provincia abrieron sus puertas a la ciudadanía, y los combatientes desarrollarán actividades educativas en territorio.

La ministra de Ambiente y Cambio Climático, María Inés Zigarán, presidió el Acto del Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales, que se conmemora el 4 de mayo de cada año. Del encuentro que se realizó en la nueva Base de Humahuaca, participaron también la secretaria de Biodiversidad y Desarrollo Sustentable, Ana Rodríguez; el director de Incendios de Vegetación y Emergencias Ambientales, Jorge Marcelo Torrico; y el jefe de dicha Base, Elías David Zurriable.

Además, fueron protagonistas también los coordinadores de las Bases de Palma Sola, Daniel Santiago Espinoza; de San Pedro, Gustavo Ezequiel Jurado; de Yuto, Sebastián Eduardo Calderón; y de El Brete, Claudio Marcelo Alba. Honraron con su presencia el coordinador regional NOA del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, Lautaro Vázquez; el Brigadista jujeño integrante de la Administración de Parques Nacionales, Sebastián Hernández; Alejandra Pérez, Jefe de Equipo Técnico y Planificación y Francisco Janco, Jefe de Operaciones de la Provincia; y Raúl Moyano, Jefe del ICE (Incendio Comunicación y Emergencia) del Parque Nacional Calilegua, junto a combatientes del mismo cuerpo. Acompañaron combatientes de la Base de Humahuaca; la intendenta de Uquía, Gabriela Flores; el Obispo de la Prelatura de Humahuaca, Félix Paredes; la intendenta del Monumento Natural Nacional Laguna de los Pozuelos, Carina Rodríguez; Bomberos Voluntarios de la ciudad quebradeña, y personal del SAME.

En la oportunidad la ministra Zigarán acercó el saludo del gobernador Carlos Sadir, “quien envió un especial agradecimiento y reconocimiento para quienes trabajan en la Brigada de Incendios Forestales de la provincia, por su compromiso, dedicación y vocación de servicio, protegiendo nuestros bosques y la biodiversidad local”.

Luego la funcionaria se refirió al proceso de evolución del Sistema Provincial de Manejo del Fuego, que implicó el desarrollo y construcción de 5 nuevas Bases de Incendios Forestales, dos de las cuales se inauguraron el año pasado: una en Palma Sola y la otra en Humahuaca. Completando de esta manera la infraestructura estratégica ubicada en El Brete, San Pedro, y Yuto.

“Esto nos permitió –explicó- una mayor cobertura y un mayor despliegue, garantizando un ataque más rápido a los incendios ocurridos en áreas boscosas y también mejor y mayor participación en situaciones de emergencias”. Sobre este último punto, también puso de relieve que los combatientes de la provincia crecieron también en número y en profesionalización, y están calificados hoy para intervenir ante situaciones de emergencias ambientales y otras que eventualmente ocurran.

En este sentido, la titular de la cartera ambiental puso de relieve que “el mundo hoy se enfrenta a situaciones de emergencias ambientales cada vez más frecuentes, de las cuales Jujuy no está exenta; no solo producto de los incendios forestales sino también debido a fenómenos derivados del cambio climático, como inundaciones y sequías extremas, por ejemplo”. Destacó entonces que “nuestros combatientes no solo participan en la prevención y el combate de los incendios en ecosistemas boscosos, sino también para brindar respuestas a la comunidad afectada por estas eventualidades climáticas”.

Por otro lado, precisó además que los combatientes de incendios forestales de la provincia también desarrollan actividades para promover y fortalecer el vínculo con la ciudadanía, porque también trabajan para proteger la vida humana. Por eso, aclaró, esta semana las Bases abrieron sus puertas a la población estudiantil de cada jurisdicción donde se encuentran construidas, “y durante todo el mes vamos a realizar una serie de actividades territoriales en el marco del Programa ‘Brigadistas con la Gente’ para visibilizar el trabajo que realizan y la importancia de proteger nuestros bosques, ecosistemas, y nuestra biodiversidad”.

Finalmente, renovó el compromiso del Gobierno de Jujuy para continuar en la misma línea de fortalecimiento de las capacidades del cuerpo de brigadistas locales, mejorando su situación laboral “porque también hemos garantizado mejoras en términos de reconocimiento de derechos”, precisó Zigarán.

Además de indumentaria para el personal y equipamiento para la Base de Humahuaca, también se entregaron Certificados de reconocimiento para cada uno de los Jefes de las distintas Bases; para Emilce Marianela Calizaya, por ser la primera combatiente en cumplir el rol de jefa de cuadrilla en la Base de Palma Sola; para Hugo Enrique Zalizaya, por sus 17 años de servicio; para Alejandra Pérez por sus 18 años de servicio y por su rol además como Jefa de Planificación y equipo técnico de la Base de El Brete; y para Lautaro Vázquez, coordinador regional NOA del SNMF, por su permanente colaboración con la provincia de Jujuy.