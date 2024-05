El municipio capitalino presente en las Primeras Jornadas de Celiaquía

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, se sumó a la jornada organizada por el hotel Hotel Altos de la Viña y el emprendimiento especializado Celiaquina, en el marco del Día Mundial de la Celiaquía. Profesionales de la Dirección de Seguridad Alimentaria y de la Dirección de Salud Integral, brindaron las disertaciones que se desarrollaron en este primer evento que constó de cuatro charlas y de degustación de productos aptos para celíacos.

En representación de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, Verónica Sánchez Rojo, jefa del Departamento de Educación Alimentaria, dedicó su ponencia para informar a los asistentes sobre los temas que competen a la Dirección de Seguridad Alimentaria, en especial a lo referido a la normativa aplicable y la implementación de políticas públicas, “el curso de manipulación de alimentos lo tenemos como tema obligatorio para que los manipuladores conozcan y se concienticen sobre la celiaquía y el manejo correcto de alimentos; estamos realizando estas campañas en establecimientos educativos, a través de kioscos saludables, para que se incorporen alimentos para los miembros de la comunidad educativa que tengan esta patología”, señaló Sánchez Rojo.

“Me enfoqué en las normativas, lo que es la rotulación obligatoria que deben tener los productos libres de gluten; contaminación cruzada, manejo correcto de alimentos para que no se contaminen, tanto en los hogares como en los emprendimientos gastronómicos; los servicios gastronómicos de a poco se van incorporando e incluyendo en el menú alternativas para celíacos”, resumió la profesional.

A su turno, el gerente del Hotel Altos de la Viña, celebró la ocasión en estos términos, “esto de juntar al emprendedor, como Celiaquina, el Estado con la Municipalidad, y al privado, con el Hotel Altos de la Viña, fue juntamos tres pilares para mostrar a la sociedad que esto es importante en todos los sectores y estamos muy interesados en comunicar y en generar conciencia para mejorar el estilo de vida de todos”.

“Me parece importante aclarar que no buscamos un rédito económico sino llevar adelante un mensaje para generar conciencia para generar bienestar para todos. Cada vez que nos juntamos estas tres patas: el emprendedor, el Estado y el Privado para comunicar a la sociedad para generar bienestar va a generar un futuro muy bueno”, resumió el anfitrión.

La emprendedora propietaria de Celiaquina, Erica Wienhausen, expresó los agradecimientos correspondientes al Hotel Altos de la Viña y a la Municipalidad: “Agradecemos al Hotel Altos de la Viña que nos convocó y con ellos pudimos organizar esta Primer Jornada que esperamos que sea informativa para todos, y también a la Municipalidad de San Salvador de Jujuy que nos acompañó con algunas de sus reparticiones para poder informar entre todos sobre la misma problemática”, y consideró “de apoco, Jujuy va a avanzando en lo que es la celiaquía”.

Asimismo se refirió a la innovadora propuesta comercial que desarrolla en el ecosistema emprendedor de nuestra ciudad, “Celiaquina es una propuesta donde tenemos más de 95 productos aptos para celíacos para que el celíaco compa rico, apto y seguro. Vendemos empanadas, tartas, pastas, hacemos catering de eventos, con propuestas como desayunos, meriendas, cajas sorpresa, tortas y una amplia variedad de productos”.

Finalmente, Patricia Calisaya, vicepresidente del Colegio de Nutricionistas de Jujuy, comentó de qué se trata esta condición que ha cobrado visibilidad en los últimos tiempos, razón por la que es importante la concientización que se realiza a través de estas jornadas en un marco de trabajo conjunto entre el sector público y privado, “la celiaquía es una enfermedad crónica que viene en aumento, se puede diagnosticar en cualquier momento de la vida; últimamente se están dando muchos casos en adultos. Las personas diagnosticadas no pueden consumir nada que contenga gluten, esto es nada de trigo, avena, cebada o centeno, y sabemos que casi todos los alimentos de uso cotidiano tienen alguno de estos cereales. Aunque haya un vestigio de gluten le hace mal al paciente, y por eso hacemos énfasis en prevenir la contaminación cruzada. Por ejemplo, las milanesas tienen pan rallado, por lo que cocinar en el mismo aceite no es bueno para los celíacos. La sintomatología muchas veces confunde a los profesionales de la salud, hay personas que fueron diagnosticadas con anemia crónica y no responden al tratamiento, y cuando se hace una biopsia de intestino se descubre que era otra la enfermedad. Otra característica es que es una enfermedad silente, es difícil de diagnosticar”.