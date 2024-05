Homenaje. La celebración central de la Enfermería se realizó en La Quiaca

El titular de la cartera sanitaria acompañó los actos en los que se congregaron delegaciones de toda la provincia.

“Estoy muy contento de poder acompañarlos y compartir la celebración por el Día Internacional de la Enfermería. Por supuesto, hacerles llegar el gentil saludo y las felicitaciones del señor Gobernador, Carlos Sadir, a cada uno de quienes hoy se encuentran representando a sus compañeros de toda la provincia”, expresó el ministro de Salud de Jujuy, Gustavo Bouhid, durante el acto central realizado en la mañana de este viernes en La Quiaca.

“Estar en las comunidades, al lado de la gente, tocar la puerta de cada uno de los jujeños y evitar que la gente se enferme, es la visión de nuestro Plan Estratégico de Salud y para eso, funcionar en equipo es fundamental. Luchar contra el modelo medico hegemónico me ha costado mucho y en esta misión he tenido gracias a Dios el apoyo del ex gobernador, Gerardo Morales, y ahora del gobernador Sadir. Esto significa darle la oportunidad al resto del equipo de salud de poder conducir y gestionar y por eso, desde hace varios años tenemos y hemos tenido, profesionales de la enfermería cumpliendo excelentemente bien la función de directores de hospitales en distintas regiones; hoy además el Director Provincial de Hospitales es también profesional de la enfermería”, agregó.

Además, Bouhid resaltó el trabajo mancomunado con los diferentes gremios, “con reuniones cada 15 días, alcanzando grandes logros para la enfermería si bien sabemos, aún falta”.

“Lo único que les sigo pidiendo es que veamos en cada paciente a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestros hijos, que vemos a nuestros seres queridos en las diferentes etapas del proceso sanitario porque así es como llevamos adelante el verdadero cambio del sistema público de salud”.

“Quiero además agradecer a todo el equipo del Hospital Uro que es una de las instituciones más importantes de la comunidad. Por supuesto, los invito a estrechar y articular el trabajo con la comuna local, con las instituciones de referencia, con visión de conjunto así a nuestra gente le va a ir mejor. Los invito a trabajar cada día con más energía”, afirmó Bouhid.

“Por último, quiero extenderles mi respeto, mi admiración y mi compromiso de hacer todo lo posible para que cada vez estén mejor. Que Dios y la Virgen los bendiga por el trabajo increíble que hacen en lo cotidiano al lado de la persona que transita la enfermedad. Son enfermeras y enfermeros los integrantes del equipo que más tiempo están con la persona enferma, pendientes en todo momento con una vocación de servicio extraordinaria. Todo mi respeto, mi admiración hoy y siempre”, concluyó.

El Día Internacional de la Enfermería se conmemora cada 12 de mayo en honor al nacimiento, en 1820, de Florence Nightingale, quien dedicó su vida al cuidado de personas con enfermedades y es considerada la precursora de la enfermería profesional moderna.