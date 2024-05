Vení Reíte se realizó por segunda vez en CDI Che Guevara

Adaptando las actividades al clima invernal, el equipo del CDI Carita de Luna preparó una jornada de cine y otras actividades recreativas para los niños, niñas y adolescentes de éste sector de Alto Comedero

Debido al éxito de la primera experiencia de hade unas semanas, se realizó por segunda vez en el CIC Che Guevara, el evento “Vení Reíte”, una propuesta que busca recuperar el valor terapéutico de la risa mediante actividades recreativas y participativas, a instancias de la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través del CIC Carita de Luna.

Present on the occasion was the Secretary of Human Development, Rodrigo Altea, who stated in this regard: “we spent an afternoon watching films with the children and the Human Development team, with two objectives: to address the boys, girls and adolescents in the sector, and secondly, open the doors gengtoto of the Municipality so that the community knows what it has, both for the different activities that we are proposing from the Municipality, as well as those proposed by the neighbors themselves.”

Daniel Toconás, director general de Descentralización, añadió: “Tuvimos una función de cine para los niños, con películas de Disney; y estuvimos interactuando con ellos dentro del SUM del CIC”.

A su turno, la administradora del CDI Carita de Luna, Bárbara Gómez, comentó: “Fue un evento muy lindo para los niños, adolescentes y la familia en general del sector che Guevara, con son actividades participativas e interactivas totalmente gratuitas para toda la familia”, y agregó: “Veni Reíte se va a realizar todos los fines de semana, o al menos dos sábados al mes; todos están invitados, las puertas siempre van a estar abiertas para todos”.