Importante reunión con el objetivo de planificar actividades de cara a la FNE 2024

El intendente Raúl “Chuli” Jorge se reunió con el equipo de la Dirección de Deportes de la Secretaría de Desarrollo Humano para coordinar las actividades que llevará adelante la Municipalidad de San Salvador de Jujuy durante la Fiesta Nacional de los Estudiantes, teniendo como evento principal, la Elección Representante Capital, que se llevará a cabo el 15 de septiembre, y que contará con diversas actividades que involucrarán a los jóvenes de los colegios de la ciudad.

En este contexto, el Intendente Raúl “Chuli” Jorge, destacó el compromiso de los equipos que se encuentran trabajando con tiempo, “fundamentalmente la Dirección de Deportes, la Secretaría de Desarrollo Humano, las distintas subsecretarías que están ya pensando en la primavera para que las cosas salgan muy bien para nuestros estudiantes entendiendo la responsabilidad tan fuerte que tiene la ciudad capital de concentrar tantas actividades”.

Jorge, adelantó que la fecha de la Elección Representante Capital será el 15 de septiembre, “este equipo que tiene una experiencia tan grande ya está planificando todas las actividades para que sea una gran noche de la Fiesta Nacional de los Estudiantes”.

A su turno, el secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, destacó la importancia de trabajar desde la Dirección de Deportes y Recreación para organizar las actividades que tendrán lugar durante la Fiesta Nacional de los Estudiantes, “asumimos esta responsabilidad y vamos a estar trabajando principalmente con los colegios de Capital, con diversas actividades y el protagonismo de los chicos de cada uno de los colegios, cerrando siempre con esa frutilla del postre, que es la Elección Representante Capital, que es tan receptada por los vecinos, que tiene una concurrencia masiva, y como siempre, abriendo espacios de diálogo, sobre todo con los jóvenes en nuestra ciudad”.

Por su parte, Sandra Batistella, subsecretaria de Desarrollo Humano, mencionó que “particularmente este año, vamos a implementar actividades nuevas para que desde ya se empiece a notar la llegada de la Elección Capital, que va a ser deslumbrante, como siempre, en manos de ‘Kitty’ Conde y obviamente con la colaboración y la decisión del Intendente Jorge”.







La directora general de Deportes, Cristina “Kitty” Conde, anunció que para elección de la Reina Capital se realizará un domingo y se trabajará no solo con las candidatas, sino también con todos los adolescentes de los colegios para que la fiesta siga siendo de los jóvenes, “como venimos acostumbrados estos últimos años, se realizará un día domingo, un día en el que la familia puede ver esta elección, no solamente de forma presencial, sino también desde su casa. Es una elección que se la prepara con tiempo para que toda la gente pueda disfrutarla, un espectáculo televisivo, por ello hemos empezado esta reunión. Nosotros desde el mes de marzo a abril, cuando ya empiezan a ser elegidas las candidatas, las vamos convocando, pero con una particularidad este año, de que vamos a trabajar no solamente con las candidatas, sino vamos a trabajar con todos los adolescentes de todos los colegios, vamos a innovar para que esta fiesta, siga siendo de los jóvenes, quienes van a ser protagonistas”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/Can7PTEIXH0