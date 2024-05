El Intendente Jorge suscribió un acuerdo de Cooperación Académica con la Facultad de Ingeniería

En un esfuerzo por fortalecer la colaboración institucional y promover el desarrollo académico, el Municipio de San Salvador de Jujuy, y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), representada por su Decano, Luis Alejandro Vargas, suscribieron un Acta Acuerdo de Cooperación Académica. El mismo tiene como objetivo principal la realización de proyectos académicos conjuntos, asistencia técnica y otras iniciativas en beneficio de los estudiantes de la Escuela Municipal “Marina Vilte” y los estudiantes de la Facultad de Ingeniería.

El Intendente Raúl “Chuli” Jorge expresó su satisfacción por este nuevo paso hacia la colaboración entre ambas instituciones, “las universidades y más la Universidad Nacional de Jujuy, que siempre ha dado muestra en de estar presente en los temas comunitarios, nos abre la posibilidad de este intercambio con la escuela ‘Marina Vilte’, y nosotros, a través de nuestro Departamento de Salud Mental y la Secretaría de Desarrollo Humano, para con todo el establecimiento y los alumnos de la Facultad”.

Dicho acuerdo, “significa potenciar aún más nuestra posibilidad brindar servicios y estar presentes”, subrayó Jorge, destacando la presencia del Estado en un contexto nacional complejo, “el Estado presente es esto, la educación pública, la universidad pública, los municipios, los estados locales, los gobiernos locales, tenemos que estar muy atentos a estas cuestiones que están pasando, que es un llamado de atención al gobierno nacional, que no debe dejar de lado todo aquello que son los poderes locales, sin municipios no hay provincias y sin provincias efectivamente como estamos viendo, no hay país”.

Por su parte, el Decano de la Facultad de Ingeniería, Luis Alejandro Vargas, subrayó la importancia de este acuerdo en un momento en que la universidad pública atraviesa desafíos significativos, “colaborar con todas estas instituciones públicas, ayudarnos, es importante realmente sentirnos respaldados”, afirmó, y resaltó la relevancia de la capacitación mutua entre ambas partes, “tanto la capacitación que el municipio nos pueda brindar desde el Departamento de Salud Mental hacia nuestros alumnos, hacia nuestros docentes y no docentes; y nosotros brindar, a su vez, capacitación y llevar el conocimiento hacia la escuela ‘Marina Vilte’”.

Rodrigo Altea, Secretario de Desarrollo Humano, remarcó el enfoque en la comunidad universitaria y la importancia de la salud mental, especialmente en tiempos de crisis, indicando que el proyecto tiene que ver “con las relaciones académicas, las relaciones institucionales, pero principalmente la mirada focalizada en una comunidad muy grande y creciente en nuestra ciudad, que es la comunidad universitaria, de estudiantes de nivel terciario también, y siempre poniendo el eje en la salud mental y en esta necesidad que tenemos, más en momentos de crisis económica, social, a nivel nacional”.

Finalmente, la subsecretaria de Desarrollo Humano, Daniela Amerise, destacó la continuidad y visibilidad que este acuerdo brinda a las acciones conjuntas que ya se vienen desarrollando desde hace años, ” es importante en el contexto actual, en el que el Estado municipal se hace presente para apoyar y seguir brindando herramientas para la universidad pública estatal, en este caso con un convenio por cuál el municipio viene desarrollando acciones, más de cinco talleres brindados en las distintas áreas de la Facultad de Ingeniería, a través del área de Salud Mental del Municipio, y celebrarlo a través de un convenio nos permite a nosotros darle continuidad y visibilidad a una acción que ya se viene desarrollando desde hace años y que sigue comprometiendo a los equipos, al personal de la Facultad también, para generar algún tipo de servicio, a los estudiantes de la Escuela Municipal ‘Marina Vilte’, estrechando lazos en una política educativa clara que tiene el Intendente Jorge”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/HihAPmv2tXM