El Municipio conmemoró el Día de la Reafirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas

Con un acto y desfile realizado en la avenida 10 de Junio del barrio Malvinas, el municipio conmemoró un nuevo Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas. Este evento, que se repite cada 10 de junio, sirvió como un recordatorio de la firme postura de Argentina respecto a la soberanía sobre las Islas Malvinas, las Islas Georgia y Sándwich del Atlántico Sur, así como un momento para homenajear a los héroes y veteranos de la gesta heroica.

Durante su discurso, el intendente Jorge dedicó un emotivo homenaje a los héroes de Malvinas, destacando su sacrificio y legado. “Buenos días a todos, con especial reconocimiento a los valientes mártires del crucero general Belgrano, quienes, durante más de tres décadas, siguen acompañándonos en la avenida 10 de Junio. Aquí reafirmamos la voluntad inquebrantable del pueblo argentino de continuar defendiendo nuestra soberanía nacional, enraizada en los ideales de 1816, año de nuestra independencia. Nos llena de orgullo enarbolar nuestros símbolos patrios en defensa de nuestro territorio, injustamente arrebatado por la piratería de una potencia extranjera como el Reino Unido”.

El intendente expresó su agradecimiento a todos los presentes que han apoyado esta causa a lo largo de los años. “Quiero extender mi saludo a los diputados provinciales, concejales, funcionarios municipales del Centro de Participación Vecinal de este barrio, y a las instituciones intermedias que han contribuido a forjar la identidad de Malvinas. Reconocemos la labor conjunta del exgobernador Morales, el gobernador Sadir, los diputados provinciales, así como la dedicación de nuestro Concejo Deliberante y el municipio”.

Por último, reiteró el compromiso de trabajar incansablemente por el bienestar de los habitantes del barrio Malvinas. “Nos proponemos convertir la avenida 10 de Junio en un puente que conecte con el distrito norte de la ciudad, incluyendo al barrio Higuerillas. Esto refleja nuestro compromiso con la descentralización de la ciudad y la valoración de nuestro patrimonio urbano”.

Por su parte, el presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, expresó, “como cada 10 de junio nos reunimos aquí, en la avenida 10 de Junio del barrio Malvinas, con el concepto de reafirmar los derechos soberanos de la República Argentina sobre las Islas Malvinas… realmente poder trabajar desde la paz, desde la diplomacia, para que este territorio, que es territorio soberano de la República Argentina, vuelva a estar bajo nuestra bandera, creo que es fundamental.”

Aguiar agregó, “tanto esta fecha como el 2 de abril, no deben pasar desapercibidas. Yo voy a aprovechar, por supuesto, el día para saludar una vez más a nuestros héroes, a los héroes de Malvinas, a los que estuvieron dispuestos a dar la vida por defender la patria y, por supuesto, a todo lo que construyen diariamente a través de la diplomacia, la posibilidad de que este territorio vuelva a estar bajo nuestro pabellón”.

Entre los invitados especiales, se encontraba Antonio Luis Leguina, veterano de Malvinas, quien reflexionó sobre el significado de esta fecha para todos los argentinos, “un día especial y caro a los sentimientos de la argentinidad toda, un día donde esta fecha nos conmueve, nos trae, sin lugar a dudas, el recuerdo más triste y noble de ser argentinos.”

Leguina destacó la importancia del diálogo para resolver este conflicto, “resulta que los países invasores como Inglaterra hacen caso omiso a las distintas resoluciones de las Naciones Unidas, pero nosotros seguimos apostando al diálogo, porque creemos que la recuperación de nuestras islas va a ser mediante el diálogo y no por la fuerza.”

Recordando a los caídos en combate, Leguina concluyó, “hemos tenido la triste experiencia de participar de un conflicto quizás no querido, quizás no deseado y hoy, en nuestras gélidas islas son 649 los que quedan descansando custodiándolas, entre ellos, 15 jujeños, que no los olvidaremos, que permanentemente estarán en el recuerdo de nuestros familiares, amigos y de la provincia de Jujuy”.

Finalmente, la administradora del Centro de Participación Vecinal del Barrio Malvinas, Gladys Lozano, agradeció la presencia de los funcionarios e instituciones y remarcó la importancia de este tipo de actos en la reafirmación de nuestra identidad nacional, ” esto sirve para recordarnos nuestros derechos sobre las Islas Malvinas, eso es tan importante en nuestras vidas, que todos los años no nos debemos olvidar que las Islas Malvinas son nuestras y que algún día podríamos recuperarlas”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/ofAYbj0LoXY