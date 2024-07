Con el XVI Festival de la Empanada Jujeña inició oficialmente la temporada turística invernal de la ciudad

Este domingo en el Centro Cultural Manuel Belgrano el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, dio inicio oficial a la Temporada Invernal 2024 en el XVI Festival de la Empanada Jujeña, dando la bienvenida a los turistas que visitan la ciudad y haciendo entrega de los premios a los participantes de este año.

“Es la decimosexta vez que realizamos este evento que vino para quedarse. Fue una gran convocatoria y nos pone contentos estar en pleno invierno, abrigarnos un poco y estar acompañando a estas extraordinarias emprendedoras y emprendedores que hacen de la gastronomía un evento tan permanente”, celebró el intendente Raúl “Chuli” Jorge al término de la entrega de premios.

El Ejecutivo Municipal también destacó la cantidad de turistas que visitan nuestra ciudad, “hemos encontrado en esta multitud a muchos turistas; esto colabora con este desafío tan preciso que tenemos de generar una ciudad atractiva con todas las regiones de la provincia, con una Quebrada que ya está explotando de turistas”.

A su turno, el presidente del Concejo Deliberante capitalino, Lisandro Aguiar expresó, “fue un verdadero gusto estar en este Centro Cultural Manuel Belgrano, en este lanzamiento de la temporada turística, compartiendo con turistas de prácticamente todo el país, nos ha sorprendido la cantidad de gente que está viniendo a nuestra ciudad, el crecimiento que ha tenido el turismo para San Salvador de Jujuy, y por supuesto compartiendo nuestra cultura en el XVI Festival de la Empanada Jujeña”.

Por su parte, el secretario de Cultura y Turismo de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, Luciano Córdoba, sintetizó, “dimos la bienvenida a los turistas que visitan nuestra capital en el marco del XVI Festival de la Empanada Jujeña, con un marco espectacular que se nutre tanto de los propios jujeños como de la gente que vino a visitarnos; los turistas están empezando a llegar y ya se los ve caminando por nuestras calles, disfrutando de nuestros lugares más icónicos del Casco Histórico y demás paisajes; disfrutando de nuestra gastronomía y de nuestra cultura de la mano de nuestros artistas, son muy bienvenidos; se les da una bienvenida simbólica con presentes de la Municipalidad y se los invita a conocer la ciudad, y a conectarse, a través de San Salvador de Jujuy, con el resto de los destinos turísticos que tiene la provincia”.







Y anunció, “estamos con una agenda muy nutrida: a partir del 18 de julio se abre este mismo espacio con el Paseo de Invierno, un espacio que va a reunir a más de 70 emprendedores y artesanos para que turistas y jujeños puedan tener una experiencia agradable de la mano con el tradicional Paseo de los Artesanos, y por supuesto como todos los años, vamos a estar ofreciendo guiados turísticos por los distintos puntos y circuitos de interés que la ciudad tiene para ofrecer; la información sobre los guiados pueden encontrarla directamente en la Oficina de Información Turística, aledaña a este Centro Cultural, también se pueden enterar de horarios, lugares y recorridos en @turismojujuyciudad, que es la red social donde informamos a los turistas”.

El XVI Festival de la Empanada Jujeña se desarrolló en un marco multitudinario, con una gran cantidad de turistas que llegó de las distintas latitudes del país. No solo contó con las delicias gastronómicas jujeñas que ofrecieron los emprendedores, sino también con presentaciones musicales en vivo a cargo de artistas locales.

Este año el jurado estuvo compuesto por: Diego Valdecantos; Agustín Weibel; Getrudis Castillos; Juan Mancuzo; Sebastian Escalante

y Nora gomez

Resultaron galardonados como ganadores del certamen de la mejor empanada: Alejandra Almaraz (Primer Premio), Asunción Argüello (Segundo Premio), y Mirta Toconás (Tercer Premio).

“Para mi es una gran emoción, no me lo esperaba, esta actividad es un reto que uno hace día a día porque es un sacrificio terrible, así que estoy agradecida con todas las personas que me ayudan y siempre me acompañan, muy contenta con el premio porque nunca me pude comprar un horno de esta índole”, exclamó Alejandra Almaraz, quien se llevó un nuevo horno industrial y un mate de alpaca como ganadora del primer premio.