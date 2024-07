Consejo de la Mujer. Proyecto «REE SI»: Red de Empoderamiento y Educación Sexual Integral

El proyecto del Consejo de Mujeres REE SI! se desarrollará durante los meses de Agosto y Noviembre y busca fortalecer la Educación Sexual Integral

REE S! Es un proyecto del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades junto al Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Argentina con el apoyo de la Fundación Huésped.

La finalidad es fortalecer la participación juvenil y el acceso a la ESI, la salud y los derechos sexuales y reproductivos con foco en VIH e ITS. Generar una Red de Promotores Jóvenes en Educación Sexual Integral y Prevención Combinada del VIH/SIDA e ITS (Infecciones de transmisión sexual) en San Salvador de Jujuy y San Pedro de Jujuy, buscando promover el ejercicio de derechos y el acceso a información a través de una iniciativa que se enmarca en la ESI Fuera de las Escuelas.

El desarrollo del proyecto contará con tres fases:

PRIMERA FASE: Se convocará a jóvenes y adolescentes entre 16 y 20 años de San Salvador de Jujuy y San Pedro de Jujuy que sean parte de diferentes espacios formales y no formales (colegios secundarios, centros de estudiantes, clubes deportivos, centros vecinales, organizaciones de la sociedad civil, etc.) con interés en formarse en la temática y ser agentes de cambio para una sociedad más justa, libre e igualitaria para que integren la “Red de Promotores/as de ESI”.

SEGUNDA FASE: En esta segunda instancia, se generarán espacios colectivos de intercambio, difusión y multiplicación de saberes donde la Red de Promotores/as de ESI participarán de eventos culturales, deportivos y sociales, para promover derechos junto a otros jóvenes y adolescentes de la Provincia.

TERCERA FASE: En la tercera fase, se generarán encuentros de formación específica en comunicación, con el objetivo de generar piezas comunicacionales que permitan compartir el conocimiento a través de diferentes formatos, y promover el ejercicio de derechos para una vida libre de violencias y discriminación.

Las personas interesadas en participar en “REE SI!” podrán inscribirse hasta el domingo 4 de Agosto, a través del siguiente formulario: https://goo.su/TTyZdK .

Podrán inscribirse jóvenes de 16 a 20 años y a partir de 21 años en adelante personas interesadas en acompañar a la Red de Jóvenes Promotores/as como adultos/as referentes.

FUNDAMENTACIÓN

El presente proyecto surge por la necesidad de sensibilizar y revalorizar la importancia del acceso a la salud sexual y reproductiva con foco en VIH e ITS a través de la ESI impartiendo en espacios comunitarios, en poblaciones de adolescentes y jóvenes de la Provincia de Jujuy. Las juventudes a las que se apunta con el proyecto tienen la característica de ser parte de diferentes espacios de socialización, ocupando un rol activo y protagónico, con capacidad de agencia y un gran compromiso con la transformación social. El proyecto se caracteriza por su enfoque innovador, que combina la formación de agentes en Educación Sexual Integral (ESI) con la creación de una red de promotores/as en ESI y Prevención Combinada de VIH/SIDA e ITS, y la sensibilización de la comunidad en general. Esta estrategia integral permitirá no solo capacitar a la red de promotores para impartir conocimientos actualizados y pertinentes sobre salud sexual y reproductiva, sino también involucrar activamente a miembros clave de la comunidad en la promoción de la prevención del VIH y la reducción del estigma asociado a este. Al fortalecer la capacitación en dicha temática y establecer una red de promotores/as, se aspira a crear una red de empoderamiento que bregue por el apoyo y difusión de información crítica, certera y actualizada. Esto no solo tiene el potencial de mejorar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, sino también de fomentar una cultura de respeto, cuidado propio y mutuo en toda la comunidad.

Acerca de UNFPA

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) es un organismo de cooperación internacional para el desarrollo que trabaja por los derechos sexuales y reproductivos, y el fin de las violencias de género. Su compromiso está puesto en lograr el fin de las muertes maternas evitables, el fin de las brechas y desigualdades en el acceso a los derechos sexuales y reproductivos, y el fin de la violencia de género y de todas las prácticas nocivas.

Sobre el Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades. Es una entidad comprometida con la promoción y defensa de los derechos de las mujeres y las diversidades en todas sus formas. Su misión es fomentar la igualdad de género y garantizar el respeto hacia todas las identidades, mediante la implementación de políticas públicas. Trabaja en colaboración con instituciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado para erradicar la violencia de género, promover la inclusión y asegurar que todas las personas, independientemente de su género o identidad, vivan con dignidad y respeto.

Sobre Fundación Huésped. Es una organización argentina con alcance regional que, desde 1989, trabaja en áreas de salud pública con el objetivo de que el derecho a la salud y el control de enfermedades sean garantizados. El abordaje integral incluye el desarrollo de investigaciones, soluciones prácticas y comunicación vinculadas a las políticas de salud pública en nuestro país y en la región.

Este proyecto cuenta con el apoyo de:

Con el apoyo de: Fundación Huésped – Dirección Provincial de Juventud del Ministerio de Desarrollo Humano – Dirección Provincial de Maternidad, Infancia y Adolescencia y Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud – Dirección de Acompañamiento Integral Educativo del Ministerio de Educación – Subdirección de Deportes de la Mujer de la Secretaría de Deportes del Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo – Ente Autárquico Permanente – Dirección de Paridad de Género y Coordinación de Políticas de Adolescencias y Juventud de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy – Dirección de Mujer y Equidad de Género y Dirección de Juventud de la Municipalidad de San Pedro de Jujuy – Federación de Centros de Estudiantes de Nivel Secundario de la Provincia de Jujuy.