Ediles presentes en una nueva edición de la Marcha Evocativa

Al respecto, el Presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, afirmó: “La verdad que es un gusto poder acompañar al Intendente, a todos los que se acercaron a compartir en este gran espacio que tiene la ciudad como es el Xibi Xibi, una nueva Marcha Evocativa que creó la Asociación Gaucha Éxodo Jujeño hace ya décadas y que los jujeños se suman año a año conmemorando lo fue esa gesta tan heroica del Éxodo Jujeño, que nos une y nos congrega a todos los jujeños”.

Asimismo, añadió: “Sin el Éxodo Jujeño la batalla de Tucumán el 24 de septiembre de 1812 y la batalla de Salta el 20 de febrero de 1813 no hubieran sido posible, y por supuesto no hubiera sido posible la independencia de la República Argentina. Como decimos los jujeños acá nació la patria, y cada uno de estos gauchos, y los vecinos que acompañan la marcha, lo demuestran”.

Por su parte, el concejal Gastón Millón destacó: “Como siempre hay que recordar no solamente el coraje y la valentía del pueblo jujeño, sino también el liderazgo de Belgrano y sus valores, que es nuestro prócer, a pesar der no haber nacido en Jujuy, y que tenemos que sostener hasta el día de hoy, esa honestidad, confianza y el ser desobediente cuando las cosas no corresponden, a Belgrano se le dio la orden de volver hasta Córdoba, él decidió plantar cara en Tucumán y así es como logró que el pueblo vuelva a Jujuy, así que aquí estamos, recordando y homenajeando a todos los valientes que fueron parte de esta gesta”.

A su turno, el edil Néstor Barrios comentó que “esta Marcha Evocativa para los jujeños es algo muy importante, desde muy temprano se los pudo observar a los gauchos en su preparación, a pesar del clima la concurrencia es buena, porque los jujeños no se olvidan de esta fecha tan importante”.

Mientras que Mario Lobo remarcó: “Todos estamos inmersos en esto que es tan importante para la provincia, un año más del Éxodo Jujeño y muy contento de poder compartir una fiesta como esta, a pesar del mal tiempo la gente siempre concurre y se vive una fiesta que es bien de los jujeños”.

Por último, la concejala Melisa Silva enfatizó: “A pesar del tiempo la gente disfruta muchísimo de esta fiesta, la marcha evocativa es una forma que tiene la ciudadanía de demostrar cuales son nuestras raíces, rememorar de alguna manera lo que para nosotros significa el Éxodo Jujeño, mostrarlos al resto del país para que lo vivan como lo vivimos los jujeños”.