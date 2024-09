Por un error humano se extrajeron dos bolillas del mismo número

Autoridades del Inprojuy dieron detalles de lo ocurrido durante el sorteo N° 94 del Bingo Lobo que se realizó el día domingo 29 de septiembre en horas de la tarde.

En la oportunidad, el jefe del Departamento de Coordinación de Juegos del Azar José García Naser recordó que “El hecho puntal es que durante el 4° sorteo se produjo la extracción en dos oportunidades el mismo número siendo este el número 7, lo que representa una irregularidad. Tomando conocimiento de las tareas previas a la realización del bingo concluimos que durante la prueba del equipo sorteador que se realiza habitualmente dos días previos al sorteo en el cual se busca verificar el buen y correcto funcionamiento del componente del equipo sorteador con un número determinado de bolillas y al retiro de esas bolillas da terminada la prueba”.

“No se percató la persona que operaba el equipo que había quedado en algún lugar residual la bolilla número 7 que al comenzar la operación el día 29 el equipo para realizar el bingo, el mismo funcionamiento del equipo hizo que esa bolilla se destrabe y caiga al tonel formando parte del universo de oportunidades que previamente había sido controlada por la escribana en su ingreso puesto que el equipo no acepta números mayores al número 90 bolillas. Eso fue lo sucedido del punto de vista técnico”.

En el mismo sentido la escribana Laura Morales hizo un repaso de su rol en el sorteo y señalo que “Lo primero que hago es controlar el tonel, el equipo sorteador lo verifique tres veces que había 90 bolillas porque no caben en el contenedor de bolillas más de 90 bolillas y no había ni bolillas repetidas, ni faltaba ninguna bolilla”.

“La bolilla extra que después detectamos no es una bolilla que pertenecía al juego de bolillas es decir que era una bolilla distinta que debió estar retenida en la parte superior de tonel que es imposible visualizarla a simple vista y que no forma parte del control que se efectúa como escribana. Yo tengo que constatar que estén las 90 bolillas y que el tonel este vacío”.

“Cuando salió inmediatamente se interrumpió el sorteo y se fue a verificar que es lo que ocurría y yo no me podía explicar como si había verificado tres veces apareciera una bolilla extra ahí fue cuando el operador de consola me informa que había estado haciendo pruebas de bolillas y que la bolilla que yo tenía en mis manos era diferente a todas las otras bolillas que pertenecía a esas bolillas con las cuales habían estado practicando. Se realizo legalmente todo los correspondientes para verificar el sorteo se efectuará de manera legal”. Añadió

Finalmente, Naser agrego que “Se ha resuelto que los sorteos del 1 al 4 que son aquellos los cuales participaron 91 elementos del universo de oportunidades sean reiterados, los premios que ya se obtuvieron se van a respetar, pero el instituto a efectos de salvaguardar el prestigio y la imagen tanto del club Gimnasia y Esgrima de Jujuy, como la del Instituto Provincial de Juegos al Azar”.

También agrego que “La responsabilidad en este caso de la institución contratante Gimnasia y Esgrima de Jujuy esta salvada completamente, puesto que lo sucedido fue un error humano y tuvo que ver con la falta de control y del procedimiento de los sorteos. Internamente el INPROJUY, estamos iniciando los procesos administrativos pendientes a normalizar este tipo de situaciones determinado nuevos procedimientos y tomando las medidas disciplinarias que correspondan”.