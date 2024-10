Políticas públicas. Jujuy presente en el Consejo Federal de Mujeres

El espacio es clave para la articulación de políticas públicas que promuevan la igualdad de género y la diversidad en todo el país.

La presidenta del Consejo Provincial de Mujeres de Jujuy, Lourdes Navarro, participó en el Consejo Federal de Mujeres. Este espacio, clave en la articulación entre áreas de las provincias y el Gobierno Nacional, busca implementar y coordinar políticas públicas que promuevan la igualdad de género y la diversidad en el país.

Durante la jornada, Navarro subrayó el compromiso del Gobierno de Jujuy con la implementación de políticas para prevenir y erradicar las violencias por motivos de género. Destacó que la Provincia cuenta con un organismo para abordar las violencias que se ejercen contra mujeres y personas de la diversidad sexual, dotado de jerarquía ministerial y rango constitucional; y enumeró las políticas centrales, como los 19 Centros de Atención Integral, la Línea Provincial 0800 888 4363 y las acciones de prevención y sensibilización en la comunidad.

En este punto, remarcó en sintonía con la mayoría de las representantes provinciales presentes, la importancia de que a nivel nacional puedan sostenerse programas fundamentales como el Acompañar, la línea 144 y aquellos vinculados a la prevención del embarazo no intencional y la Educación Sexual Integral. Al respecto, resaltó que el abordaje de las violencias basadas en género requieren de políticas públicas transversales, integrales y concretas y que, en ese sentido, «las Provincias solas no tendrán jamás el mismo impacto en esta lucha contra la violencia, si no se cuenta con el apoyo claro y contundente del estado nacional».

Asimismo, se mantuvo un encuentro con ONU Mujeres para debatir nuevas estrategias y proyectos para prevenir y erradicar la violencia de género y posteriormente se reunió con Organismos Provinciales para el avance de la igualdad de género, en un encuentro organizado por ONU Mujeres y UNFPA – agencias de Naciones Unidas-, donde se avanzó en la planificación de los 16 Días de Activismo que darán inicio el próximo 25 de noviembre.

La participación del Consejo Provincial de Mujeres de Jujuy en estos espacios intersectoriales y de diálogo continuo con actores claves, subraya el compromiso de la provincia en la construcción de un país más igualitario y libre de violencias, mediante el trabajo conjunto para cerrar las brechas de desigualdad.

La ONU (Organización de las Naciones Unidas) es una organización internacional que, en Argentina, trabaja a través de sus distintas agencias, fondos y programas para apoyar el desarrollo sostenible, la igualdad de género, la erradicación de la pobreza, la salud, la educación, y la protección de los derechos humanos.

El UNFPA (Fondo de Población de las Naciones Unidas), es un organismo de la ONU, se dedica a promover la salud sexual y reproductiva, los derechos reproductivos y la igualdad de género. En Argentina trabaja en conjunto con el gobierno y organizaciones locales para apoyar iniciativas que buscan garantizar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, prevenir la violencia de género, y fortalecer la educación sexual integral.

La Provincia de Jujuy, en colaboración con Naciones Unidas, ha estado llevando a cabo diversos proyectos para prevenir y erradicar la violencia de género, reafirmando su compromiso con esta causa.