Ciudad Cultural. Se jugó la 2° fecha del torneo nocturno de la liga de fútbol playa

Se desarrolló la segunda fecha del torneo nocturno de la liga de fútbol playa, en cancha de Arena de la Ciudad Cultural, categoría sub 13 (2011- 2012), organizado por el Gobierno de la Provincia, en el marco del Plan de Desarrollo Deportivo 2024.

Se jugaron los encuentros previstos en un espacio destinado a potenciar la práctica, crecimiento de la actividad, promover valores, hábitos saludables y la integración comunitaria, desarrollado en un escenario que con la iluminación LED instalada recientemente, brinda mejores condiciones para la práctica deportiva nocturna, expresó el Director de Deporte Infanto Juvenil Leandro Calvetti

Por su parte, Gabriel Jaimez, integrante del equipo técnico comentó que en este campeonato existen 12 equipos divididos en dos zonas y que el objetivo de esta liga es fomentar el deporte de fútbol playa en la categoría sub 13 y el año próximo se sumen más equipos con otras categorías”.

“Es una práctica nueva que implementa el Gobierno de la provincia a través de la Secretaría de Deportes y ya tenemos el apoyo de varios clubes, escuelas deportivas y queremos que el año que viene se sumen más clubes, sobre todo del interior”, indicó Jaimez.

Por otro lado, resaltó la alegría de los chicos poder realizar esta actividad, con el acompañamiento de los padres y la familia

Finalmente informó que la tercera fecha se llevará a cabo el próximo jueves 31 de octubre de 18:30 a 22 horas aproximadamente con los partidos por la zona A entre Diablitos vs Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Club Altos Hornos Zapla vs Club Talleres de Perico e Inter Junior vs El Potrero y por la zona B Club Deportivo Luján vs Club Gorriti, El Milagro vs Juventud Unida y Los Perales vs Club Ciudad de Nieva.

Hasta el momento la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera:

Zona A

Club Altos Hornos Zapla marcha primero con 6 puntos, 15 goles a favor y 5 en contra, segundo Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy con igual cantidad de puntos y 10 goles a favor, tercero Diablitos con 3 puntos 10 goles a favor, 2 en contra y un partido pendiente que será reprogramado, en los siguientes lugares El Ceibo, Inter Junior y El Potrero con 0 puntos.

Zona B

Los Perales encabeza la tabla de posiciones con 4 puntos, 6 goles a favor y 7 en contra, sigue Club Atlético Gorriti con 4, 5 goles a favor y 4 en contra, Club Atlético Ciudad de Nieva con igual puntaje, 3 goles a favor y 4 en contra, Juventud Unida 3 puntos, dos goles a favor y 1 en contra, El Milagro con la misma cantidad de puntos, con 7 goles a favor y 8 en contra en tanto que cierra Club Deportivo Luján sin puntos.