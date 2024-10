El Concejo Deliberante distinguió al Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de Jujuy

La entrega se realizó en el Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de Jujuy ubicado en Colectora 177, Ruta N 66 Kilómetro 5. Loma Alta – Alto Comedero. Participaron los concejales: Gastón Millón, Leandro Giubergia, Blanca Ontiveros, María Galán y Melisa Silva; como así también los Diputados provinciales: Diego Rotela y María Uriondo

El Centro de Veteranos de Guerra fue fundado con el propósito de mantener viva la memoria de los héroes caídos en la Guerra del Atlántico Sur y apoyar a los excombatientes y sus familias, promoviendo la causa de Malvinas en toda la provincia. El Centro ha trabajado incansablemente desde su creación, gestionando y difundiendo la causa Malvinas ante diversos organismos provinciales y municipales, jugó un papel fundamental en la concientización de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, honrando el sacrificio de los caídos y promoviendo la unidad y el bienestar.

Al respecto, el concejal Gastón Millón manifestó: “Este reconocimiento es fundamental, porque es parte de nuestra memoria histórica, hace 30 años se fundó un Centro de Veteranos, hay que tomar en cuenta que de los 12 años que siguieron desde la finalización de la guerra, hasta la creación de este Centro de Veteranos, hubo un proceso muy complicado de desmalvinización, la gente no tenía por ahí todo el conocimiento, la idea de qué había pasado y cómo había sido la historia Malvinas”. Y continuó: “Hoy en día no solamente se los reconoce, sino que se entiende que no podemos dejar de recordar lo que pasó, porque es la única manera de poder llegar a recuperar esas Islas, hoy bajo dominio extranjero”.

Más adelante, Millón resaltó: “Tenemos que aprovechar a muchísimos de estos Héroes que hoy tenemos caminando entre nosotros, hacer que se conozcan, que se divulguen, que charlen, que avancen. Nosotros organizamos hace unos años una reunión grande de veteranos con alumnos de cuarto y quinto año de la Escuela Marina para que los conozcan, para que escuchen de ellos, porque es la edad que tienen los chicos de 5to año cuando pelearon por todos nosotros, entonces es generar esa conciencia de lo que pasó, obviamente mirando hacia adelante, y para eso hay que obrar.

Para finalizar, el presidente del Centro de Veteranos, Paulino Guanuco, manifestó que “estamos muy contentos, porque estamos cumpliendo 30 años de vida institucional y este aniversario es más que nada para recordar a nuestros veteranos, posmorten, que han partido al reino celestial; y bueno, siempre trabajando poniéndole mucha fuerza, estamos muy contento por todo, por la gente que se ha sumado”.