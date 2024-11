Esta semana comienza el pago del bono a trabajadores de la Administración Pública Provincial

El ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo, reivindicó el esfuerzo financiero que realiza la provincia para mejorar el ingreso y la capacidad adquisitiva de los trabajadores estatales, de cara a la difícil situación económica imperante en el país y que alcanza a la totalidad de los sectores, sin excepción.

En este sentido, confirmó la decisión política del Gobierno de Jujuy de pagar este viernes 15 la primera cuota del bono extraordinario, no remunerativo y no bonificable de $200.000 y $140.000, según el haber que perciba cada agente dependiente del Estado, medida que también abarca a los capacitadores laborales e instructores no formales.

“La primera cuota será de 70 mil para las personas que cobran el bono de 200 mil, y de 50 mil para los que cobran 140 mil”, puntualizó Federico Cardozo.

Es oportuno recordar, que el monto definido para el bono de fin de año, resulta de un acuerdo con la dirigencia de los gremios que nuclean a los trabajadores de la Administración Pública.