Ediles se reunieron con funcionarios de la Secretaría de Hacienda

El encuentro sirvió para abordar tres proyectos presentados por el Ejecutivo Municipal, como el Presupuesto y la Ordenanza Impositiva 2025, y la exención del pago del impuesto automotor para vehículos que posean una antigüedad superior a los 25 años.

Acerca de los resultados de la reunión, Leandro Giubergia, declaró: “hoy tuvimos la visita de la Secretaria de Hacienda y todo su equipo. Fue una charla en la cual muchos concejales han tenido las preguntas respectivas sobre el tema del presupuesto, han sido zanjadas, fueron puestas a consideración y tuvieron las respuestas que correspondían por parte de la Secretaría de Hacienda, así que creo que venimos en un tratamiento realmente importante de todo lo que va a ser esta norma tan relevante para el municipio, que significa donde van a estar dirigidos los gastos y cómo van a ser los ingresos y recaudación del municipio”.

“Sirve para despejar muchas de las cuestiones que se plantean en materia económica – continuó Giubergia-, sabemos que estamos en una situación en la cual el gobierno nacional hoy no está queriendo tener un presupuesto, me parece que, por el contrario, no quiere tenerlo y quiere seguir manejando el presupuesto a discreción, a través de diferentes Decretos de Necesidad y Urgencia, dentro de eso que es un marco general, en el cual mandó un proyecto, estableció una pauta inflacionaria alrededor del 18%, veremos qué es lo que está mandando provincia dentro de poco a la Legislatura para ser tratado. Creo que estamos dentro de los estándares y parámetros que tenemos siempre con un presupuesto equilibrado como lo ha tenido el municipio de la Capital”.

En tanto, la Secretaria de Hacienda, Agustina Apaza, manifestó: “En esta época del año, ya con el trabajo hecho de las dos ordenanzas más importantes, que son las que nos van a regir durante el 2025 la actividad de la Secretaría de Hacienda, y con una Ordenanza adicional que también es un beneficio para aquellos que tienen vehículos de más de 25 años para eximirlos del pago de la patente, así que veníamos con esa propuesta para agregar a las dos clásicas de esta época”. Y continuó: “En nuestra visita al Concejo, plantear las pautas para el funcionamiento de la Secretaría y de la relación nuestra con el contribuyente a través de la Dirección de Rentas”.

Más adelante, la funcionaria municipal añadió: “Las dos ordenanzas están prácticamente bajo las pautas de Nación y Provincia en cuanto a la inflación y a lo que se espera, a las proyecciones que tiene tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial para el año 2025”.

“El presupuesto tiene un monto final de 142 mil millones, con una pauta del incremento de un 20% en promedio en las distintas partidas y teniendo en cuenta que se basa en los recursos propios, en la recaudación municipal que tiene la Ordenanza Impositiva, un aumento del 18% para los tributos a partir del 1º de enero, y una cláusula de revisión para ver cómo van esos índices y cómo venimos con las proyecciones recién a mitad de año”

Por último, Agustina Apaza remarcó: “La ordenanza de eximición de automotores es para todos aquellos vehículos que tengan más de 25 años de antigüedad, sería para todos los vehículos, que es una masa importante en cantidad, pero dada la antigüedad no es un monto significativo, con lo cual es darle un beneficio, se va a hacer de forma automática. Es decir, dejarían de pagar las 10 cuotas de la patente que se devengan durante todo el ejercicio”.

Del encuentro con los funcionarios municipales participaron la totalidad de los ediles, más la secretaria administrativa, CPN Virginia Llapur y el secretario parlamentario, Jorge Beller.