Allanaron la casa de Milagro Sala en la causa que investiga el ataque a la Legislatura

La justicia jujeña allanó este miércoles la casa de la dirigente kirchnerista Milagro Sala, como parte de la causa que investiga las movilizaciones de las últimas semanas en la provincia, que incluyeron el violento ataque a la Legislatura, el 20 de junio pasado.

Fuentes judiciales revelaron que en el procedimiento se hallaron 300.000 pesos, proclamas que llaman a mantener protestas, un “esquema de acción política” que “da la pauta de que hubo organización para el evento de la Legislatura” y se identificó a tres personas que estaban alojadas allí como “turistas”: uno de Buenos Aires, otro de Misiones y uno de Corrientes.

El allanamiento fue ordenado por el juez especializado de Control en lo Penal Económico y Delitos contra la Administración, Rodolfo Fernández, con intervención del fiscal Diego Funes.

La vivienda, de cuatro niveles, era una “romería”, con unas 20 personas de visita. “Nada que ver con una prisión domiciliaria”, dijo un funcionario judicial, que explicó que se abrió una nueva causa contra la dirigente de la Tupac Amaru.

Según trascendió, el allanamiento fue motivado en dos audios enviados a otras personas, en los que Sala acuerda un pago por banderas, pero aclara que no quiere transferir dinero por CBU y solicita que lo vengan a buscar a su casa. En otro audio habla de encargar más banderas, esta vez de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Los investigadores señalan que, al estar condenada a más de tres años, Sala no puede ejercer el comercio o tener dinero en la vivienda. “Cobra fuerza la idea de que hubo un financiamiento de la Nación”, dijo una fuente judicial. De todos modos, resta analizar el contenido de los teléfonos de las personas que estaban en la casa, que fueron secuestrados.

La dirigente hizo declaraciones a la radio El Destape, asegurando que el gobierno de Morales había allanado su casa para abrirle una nueva causa. “Entraron de prepo, se llevaron todo por delante. Buscaban plata, droga, armas. Mi marido está mal, le queda poco tiempo de vida, y justo ayer lo trajimos del sanatorio para que pase los últimos días en mi casa. Es de público conocimiento y no lo tuvieron ni en consideración”, relató.

“Entraron y no encontraron nada. Revisaron toda la casa dos veces. A unos compañeros que vinieron a verme les sacaron los celulares. Me quieren involucrar con el levantamiento del pueblo jujeño que dijo no a la Constitución. Me allanaron porque me quieren inventar una causa y meterme de nuevo en la cárcel”, protestó la líder tupaquera.

Gozando de prisión domiciliaria, Sala cumple una condena a 13 años confirmada por la Corte Suprema de Justicia por los delitos de asociación ilícita -en carácter de jefa-, fraude y extorsión.