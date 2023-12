Tomó posesión de su cargo el nuevo Jefe de la Policía de la Provincia

En el patio de armas se llevó a cabo la ceremonia de posesión del nuevo Jefe de la Policía de la Provincia.

El Ministro de Seguridad, Guillermo Corro luego de la ceremonia de jura de nuevos funcionarios de su cartera posicionó al nuevo Jefe de la Policía de Jujuy, Comisario General Javier Eduardo Tejerina, quien cuenta con una sólida trayectoria profesional y este año se desempeñó con anterioridad como vicerrector del Instituto Universitario Provincial de Seguridad.

A su vez, el ministro ratificó como Sub Jefe, al Comisario General, Milton Sanchez.

En tal oportunidad, Corro agradecio al Gobernador Carlos Sadir por el apoyo y confianza para encabezar por tercera vez el ministerio de seguridad.

«Quiero reconocer el trabajo del ex Jefe Horacio Mejias, quien me acompaño como sub jefe cuando estuve frente de la institución policial. Hoy por sus servicios prestados en beneficio de la comunidad y su profesionalidad ha sido desigando como secretario de seguridad pública. Del mismo modo quiero felicitar al nuevo Jefe de la Policía, Comisario General Javier Tejerina, quien posee una amplia trayectoria dentro de la institución y se ha capacitado estos años para poder hacerse cargo de la Jefatura de la Policía de la Provincia».

Continuando el ministro aprovecho el momento para ratificar en el cargo de Jefe y Sub Jefe del Servicio Penitenciario, a los inspectores Generales Julio Vaca y Felix Guevara respectivamente.

En tanto el nuevo Jefe Tejerina expresó que «pertenezco a la promoción número 38 de aquella vieja escuela de la Policía de la Provincia. Mis objetivos y compromiso es mantener la paz social y orden público. Por lo cuál, estos días vamos a trabajar para hacer un análisis de los recursos que tenemos y la distribución del personal para garantizar la seguridad a todos los jujeños».

Acompañaron, la Coordinadora General del Ministerio, Arq. Cecilia Barbesini; el Coordinador de las Fuerzas de Seguridad, Julio Bonvini; los Secretarios de Delitos Complejos, Ernesto Albin, de Seguridad Vial, Alejandro Marenco; entre otros.