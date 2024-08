Plan de Desarrollo Deportivo. Reunión informativa sobre los futuros Juegos Deportivos Nacionales Evita 2024

Con la presencia de representantes de asociaciones, federaciones, municipios entre otras instituciones, se llevó a cabo la primera reunión informativa sobre cómo se llevará a cabo el sistema de selección para los tradicionales “Juegos Deportivos Nacionales Evita 2024”, cuyas inscripciones para los deportistas, se desarrollarán hasta el 19 de agosto.

La actividad se llevó a cabo el pasado sábado en instalaciones del estadio Federación de Básquet y estuvo encabezado por el Secretario de Deportes de la Provincia, Luis Calvetti, entre otros funcionarios.

Calvetti destacó la importancia del evento, sobre todo con aquellas personas que nuclean y administran el deporte en la provincia, como ser Municipios y Comisiones Municipales, Asociaciones y Federaciones, convencidos del trabajo en equipo, entre la secretaría de deportes, articulando con el ministerio de salud, sobre todo las direcciones de odontología, nutrición para que la delegación que viaje a Mar del Plata esté contenida”

Ponderó el gran esfuerzo del Gobernador Carlos Sadir y del Ministro, Normando Álvarez Garcia que tuvieron la decisión de enviar una delegación de Jujuy.

Por su parte, Julio Ramos del Municipio de San Pedro de Jujuy señaló que fue una charla constructiva, sobre todo en la faz organizativa para que se realicen los Juegos”

Luego, Fabiana Menacho de la Asociación de Hockey, resaltó “Es una gran oportunidad para que todos los deportistas puedan estar en actividad, puedan viajar y tener roces con el juego, además desde hace un tiempo, se viene viendo el apoyo de la secretaría de deportes”

Las autoridades provinciales, definieron que la inscripción para deportes convencionales, tanto individuales como de conjunto, representadas por distintas asociaciones y federaciones, y para aquellas disciplinas que no cuenten con una organización civil, deberán hacerlo en las direcciones de deportes de cada municipios, comisiones municipales o en dependencias de la secretaría de Deportes, ubicada en Avenida Senador Pérez N° 208 o comunicarse por mayores informes al teléfono 3885715286 Eduardo Ortuño director de Deporte Federado.

En tanto que para el deporte adaptado la documentación deberá presentarse en la mencionada secretaría, Requisitos: Fotocopia De DNI, Fotocopia del CUD, ficha medica lista de buena fe con las pruebas que realiza, en la presente edición serán atletismo sub 18, natación sub 16, boccia sub 18 ,goalball sub 18, básquet en silla sub 16, vóley sentado sub 18 y tenis de mesa sub 18.

En deportes convencionales en Atletismo sub 15, Bádminton sub 16, Básquet 3 vs 3 sub 16, BMX Freestyle sub 16, Boxeo sub 16, Canotaje sub 16, Ciclismo sub 16, Fútsal sub 16, Gimnasia Artística sub 13 femenino y sub 16 masculino, Gimnasia Rítmica femenino sub 14, Handball de playa sub 16, Hockey 7 sub 16, Judo sub 14, Karate sub 16, Levantamiento Olímpico sub 16, Lucha libre sub 15, Natación sub 14, Rugby sub 16, Taekwondo sub 14, Tenis sub 16, Tenis de Mesa sub 14, Tiro sub 16, Triatlon sub 16, Voleibol Indoor sub 15, Vóleibol de Playa sub 16.