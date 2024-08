FNE. Exitoso cierre de Embajadoras de Mis Derechos

Con la presencia de la ministra Marta Russo, finalizó el programa Embajadoras de Mis Derechos, donde se presentaron 24 proyectos de estudiantes.

El Ministerio de Desarrollo Humano mediante la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia culminó exitosamente el Programa Embajadoras de Mis Derechos” en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, siendo elegida representante a Embajadora, Lara Isabella Rojan de la Escuela Provincial de Educación Técnica Nº 1 Aristóbulo Vargas Belmonte quien presentó el proyecto “Alto al Grooming, un Peligro Oculto”.

Con activa participación de estudiantes finalizó el programa Embajadoras de Mis derechos con la presentación de 24 proyectos que se expusieron en la Sala Raúl Galán del Teatro Mitre con el acompañamiento de la ministra de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola, el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia Sergio Vidaurre, junto a referentes del Ente Autárquico Permanente, del Consejo de las Mujeres Igualdad y Diversidades, del Instituto del Cine de las Alturas, directivos y docentes de los Colegios junto a estudiantes.

Al respecto la ministra de Desarrollo Humano Marta Russo Arriola señalo que «Es un honor para mí dar la bienvenida todas las Estudiantes Embajadoras, agradezco a cada uno de los directores y docentes que han hecho posible esta iniciativa llegando a los estudiantes que presentaron sus proyectos y que son cruciales para promover los derechos de los adolescentes y concientizar sobre las situaciones problemáticas que se pueden presentar en el ámbito digital. Desde el Ministerio, seguiremos acompañándolas en este importante trabajo. Es fundamental seguir concientizando sobre la violencia digital y las situaciones de riesgo a las que están expuestos los adolescentes. Estoy segura de que ustedes continuarán fomentando la participación activa para construir un contexto más seguro y positivo para todos”.

Asimismo añadió “Este programa no termina aquí. Desde la Secretaría de Niñez y Adolescencia del Ministerio, seguiremos trabajando para promover los derechos de la niñez y la adolescencia, y seguiremos acompañando a todas y todos ustedes en todo lo que necesiten. Felicito a todas y todos por su compromiso y por seguir promoviendo los derechos de la niñez y la adolescencia. No solo en el marco de este programa, sino en todos los ámbitos donde se encuentren».

Por su parte, el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Dr Sergio Vidaurre, expresó: «Estoy muy agradecido por la oportunidad de trabajar desde la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia en este proyecto tan importante. Las iniciativas que se están implementando son vitales para el bienestar de nuestros niños y adolescentes. Es fundamental que todos trabajemos juntos, instituciones educativas, organizaciones sociales y el Gobierno, para crear un entorno seguro y positivo donde todos los niños y adolescentes puedan desarrollarse plenamente.»

«Nuestro equipo está comprometido a brindar apoyo a todos los proyectos que promuevan los derechos de los niños y adolescentes. Estamos trabajando en conjunto desde la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Humano para llegar a todas las instituciones y brindarles las herramientas necesarias para que puedan implementar estos proyectos con éxito.»

«Confío en que, trabajando unidos, lograremos construir un futuro mejor para nuestros niños y adolescentes.»

Luego de la exposición el Jurado seleccionó el Proyecto ganador denominado Alto al Grooming, un Peligro Oculto” de la Escuela Provincial de Educación Técnica Nº 1 Aristóbulo Vargas Belmonte, que fue premiado por 1 millón de pesos para llevar adelante el proyecto y 2 millones para insumos de la Carroza. Al respecto su autora Lara Isabella Rojan expresó “Presenté un proyecto que aborda el tema del grooming, un tipo de acoso cibernético que afecta a menores de edad que busca concientizar sobre las adversidades que enfrentan las personas que sufren de grooming, especialmente cuando se trata de un adulto que se hace pasar por un menor para engañar a otro menor” y además destacó la importancia del encuentro “he tenido la oportunidad de conocer a otras chicas que también están trabajando en proyectos increíbles para defender los derechos de los adolescentes. Me ha impresionado la variedad de ideas y la pasión con la que cada una de ellas aborda las distintas problemáticas”. Asimismo destacó “estoy muy contenta de formar parte de este proyecto y de poder aportar mi granito de arena para construir un mundo más seguro para todos los adolescentes”.

Posteriormente se realizó un sorteo con los proyectos que no fueron seleccionados quienes participaron por $ 500 mil pesos para la compra de insumos destinado a la carroza o carruaje que fue para la Escuela Nacional de Comercio Malvinas Argentinas, que presento el proyecto “Construyendo un Proyecto de Amor”.

También estuvieron presentes la coordinadora Del Observatorio de la Secretaria, María José Chara, Coordinadora de Promoción de Derechos Judith Forero, la Coordinadora de la Línea 102 Adriana Camacho, el Director y Coordinador de Juventud, Darío de Antuene y Nicolás Ortega, entre otros funcionarios de la cartera ministerial junto a representantes del Jurado Eliana ramos Vicepresidenta del Centro De Estudiantes nivel secundario, Guillermo Quispe Equipo Coordinación de Promoción de Derechos de la secretaria , Sofía Cruz del Dpto. Reinas del ENTE, Jimena Muñoz, Productora Gral. del Cine de las Alturas, Natalia Lezcano, referente del Equipo Técnico del Consejo de Mujeres, Igualdad y Diversidades, Milena Torres, Presidenta De La Federación Del Centro De Estudiantes Nivel Secundario De La Provincia, Leandro Giubergia, junto a estudiantes, directivos, docentes.

Las instituciones educativas que participaron con la presentación de sus proyectos son : Escuela Normal Superior “Coyotes Rompiendo el Silencio” , Escuela De Educación Técnica N° 1 “Voces de Respeto en la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2024” ,Escuela De Minas “El Florecer Del Respeto” , Colegio Nuevo Horizonte “Lideres De La Belleza Real” y “Grooming y Cuidados En Internet” , Escuela Municipal Marina Vilte “Siempre Ganamos”, Colegio Secundario N° 3 San José Perico «Juntos podemos cambiar los Espacios que nos hacen daño”, Escuela De Educación Técnica N° 1 “Brillar Sin Miedo” , Colegio Martin Pescador “Una Tarea pendiente: la violencia mediática en la FNE”, Colegio Nacional Nº 2 Armada Argentina “Trátame con respeto” y Construyendo un Jujuy sin Bullying”, Colegio Secundario De Artes N° 30 de Casira “Cambia tu mente y cambiarás tu Conducta”, Escuela De Comercio N° 2 “Construyendo un reflejo de amor”, Colegio CHE-IL “Derribando Estereotipos De Belleza” , Escuela De Educación Técnica Nº2 “Navega con Empatía”, Escuela Santa Teresita “Juntos Conectados En La Red” , Colegio Del Huerto “Un click no me define” , Escuela Técnica Nº 1 de Palpalá ¿Quién soy yo para no brillar?, Colegio Privado Los Olivos – San Pedro Múltiple Belleza “Un puente entre el respeto y un entorno digital saludable”, Colegio Nuevo Horizonte Nº 2 de San Vicente de Monterrico “Aprendo, cuido y respeto a los animales”, Bachillerato Provincial Nº 9 San Francisco De Asís de El Talar “Una mano de amor”, Escuela Provincial De Artes N° 1 Medardo Pantoja “Las representantes nos Representan. Un proceso democrático y participativo” y El Colegio Secundario N° 68 de Perico “Yo quiero Hablar”.