Avanzan sobre proyecto referido a la información sobre alérgenos en establecimientos gastronómicos

El dispositivo legal tiene por objeto el cuidado y protección de la salud alimentaria de la población, estableciendo un sistema o protocolo de información clara, detallada y precisa por parte de los establecimientos gastronómicos al cliente o consumidor, sobre los ingredientes utilizados en la elaboración de productos que se comercializan.

Sobre los resultados de la charla mantenida, el concejal Gastón Millón expresó: “Entendemos que el dictado de una norma necesita el aporte de todos más allá de la redacción y en este caso quién más que ellos para poder entender y aportar temas vinculados a esta ordenanza de alérgenos, que lo que establece es la necesidad que los establecimientos gastronómicos tengan información clara y precisa, acerca de los productos que se utilizan para la elaboración de los alimentos, para evitar algunos problemas con las alergias de la población”.

Asimismo, Millón añadió: “Ellos nos hicieron bastantes aportes, fundamentalmente la importancia que esto puede llegar a tener para el ámbito gastronómico vinculado con el turismo, con una especie de certificación, porque no todos tienen -por decir así-este tipo de información que es fundamental. Así que vamos a seguir trabajando y avanzando con una redacción, incluyendo las sugerencias de ellos. La idea es avanzar y ver de conseguir un dictamen, consensuarlo con el sector gastronómico, también preguntarle qué es lo que consideran que se le puede agregar, cuestión de sacar realmente una ordenanza completa”.

En tanto, Cristian Boglione, de la Cámara de Hoteles Restaurante y Afines, expresó: “El tema principal que nos trajo acá es un proyecto que está en el Concejo Deliberante sobre sacarnos especies de sellos de información de la gastronomía hacia el comensal, donde se tiene que estar informando todos los ingredientes que poseen en las cartas del menú o poner ciertos sellos, en los cuales pueden llegar a producir alergias. Propusimos la idea que no sea obligatorio, que sea como estilo de certificaciones de calidad y no en forma obligatoria, para que el que quiere tener esa información la pueda tener, que no sea de una manera compulsiva y con multas”.

Por último, Mariela Salaverón de Bureau Jujuy, destacó: “La verdad fue un encuentro muy positivo, porque en realidad fue una invitación a conversar y pudimos hacer nuestro aporte desde el lado privado, para poder realmente llegar a sumar propuestas, para que sirvan a la parte privada y no que sean con presión de multas o de obligaciones, y sea realmente como una propuesta para poder sumar y ofrecer más información a los clientes”.

Además del presidente de la institución parlamentaria, Lisandro Aguiar, participaron de la reunión los ediles: Gastón Millón, Blanca Ontiveros, Melisa Silva, Leandro Giubergia, Liliana Giménez, Néstor Barrios, Guillermo Alemán, María Galán, Mario Lobo y Keila Zequeiros.