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Estado de Rutas

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Estado de Rutas

El Ministerio de Seguridad dio a conocer el estado de las rutas a ésta hora del día.

CORTE TOTAL

RUTA 52 RONQUI ANGOSTO

RN 52 ACCESO PURMAMARCA

RUTA PROV. 4 ALT GUERRERO, SOLO VEHICULAR DE EMERGENCIA

RP 73 ALT. ABRA DE ZENTA – DPTO. HUMAHUACA

AV BOLÍVIA «ACCESO NORTE » PTE. BURRUMAYO, MOTIVO DESMORONAMIENTO DEL PUENTE

RP 70 DESDE RUTA 52 HASTA RUTA 51 SALTA

RP 79 DESDE RUTA 52 HASTA RUTA 51 SALTA

TRANSITABLE CON EXTREMA PRECAUCION

RN 9 KM 1788 ACCESO SUR HUACALERA TRANSITABLE AMBOS SENTIDOS CON PRECAUCIÓN

RUTA PROV 4 ALT. ARROYO LAS PERAS

RP 78 DESDE EL COLORADO HASTA EL PARAJE TUSKA

RN 9 ALT PJE SOCOCHA

AV BOLÍVIA «ACCESO SUR» HABILITADO MEDIA CALZADA ÚNICAMENTE PARA LOS RESIDENTES DEL GAM 5

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