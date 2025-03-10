Estado de Rutas

El Ministerio de Seguridad dio a conocer el estado de las rutas a ésta hora del día.
CORTE TOTAL
RUTA 52 RONQUI ANGOSTO
RN 52 ACCESO PURMAMARCA
RUTA PROV. 4 ALT GUERRERO, SOLO VEHICULAR DE EMERGENCIA
RP 73 ALT. ABRA DE ZENTA – DPTO. HUMAHUACA
AV BOLÍVIA «ACCESO NORTE » PTE. BURRUMAYO, MOTIVO DESMORONAMIENTO DEL PUENTE
RP 70 DESDE RUTA 52 HASTA RUTA 51 SALTA
RP 79 DESDE RUTA 52 HASTA RUTA 51 SALTA
TRANSITABLE CON EXTREMA PRECAUCION
RN 9 KM 1788 ACCESO SUR HUACALERA TRANSITABLE AMBOS SENTIDOS CON PRECAUCIÓN
RUTA PROV 4 ALT. ARROYO LAS PERAS
RP 78 DESDE EL COLORADO HASTA EL PARAJE TUSKA
RN 9 ALT PJE SOCOCHA
AV BOLÍVIA «ACCESO SUR» HABILITADO MEDIA CALZADA ÚNICAMENTE PARA LOS RESIDENTES DEL GAM 5